توقعات مولود برج الجدي من السبت 29 نيسان إلى السبت 6 أيار 2023

مهنياً: تتعاون معك الظروف وتنقلب لمصلحتك في هذا الاسبوع الذي يحمل اليك آمالا جديدة وتحقيقا لبعض الرغبات وقد تسجل انتصارا كبيرا وتجد تجاوبا معك اكبر او مساعدة قدرية تأتيك على غير انتظار اسبوع مهم ومناسب جدا جدا حركة نشاط حظوظ بالجملة ازدهار وتعاون البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الاسد الذي يحمل اليك آفاقا واسعة واسفارا او ادواراً مهمة ولقاءات وجديدا على الصعيد المهني والمالي تتابع الاحداث الايجابية مع وصول القمر الى العذراء بين الاحد والثلاثاء

عاطفياً: تشهد حياتك العاطفية والعائلية انسجاما وتآلفاً وسط اجواء هادئة ولطيفة تعزز الروابط وتعيد لم الشمل وتقرب وجهات النظر والقلوب ويتم التواصل مع الحبيب على نحو رومانسي وناضج، ما يعزّز الثقة بينكما تباشر بدورة فلكية ممتازة على الصعيد العاطفي يزيد من جاذبيك وسحرك للعازب تسعى الى تلطيف الاجواء وتعرف فترة استثنائية على صعيد اللقاءات العاطفية واجواء المغازلة والودّ والتقارب