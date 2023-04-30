إطلالات ساطعة لمايا دياب بلمسات مُبهرة

مايا دياب نجحت في خطف الأضواء مرة أخرى بلوك مغامر أبرز حسها المتفرد وعشقها للموضة الصاخبة وميولها للتصاميم غير المألوفة، ووقع اختيارها هذه المرة على تصميم جمع بين الجرأة والجاذبية بستايل الفستان الكريستالي الذي جعلها تشع أنوثة بتفاصيله الخاطفة، إلا أن ظهور أيقونة الموضة اللبنانية بهذه الصيحة ليس بجديد عليها، بل أنها أبهرتنا سابقا بالعديد من التصاميم الساطعة باللمسات الكريستالية البراقة التي تعبر عن شخصيتها الجريئة وحرصها على خطف الأنظار، كما سبق لها الظهور بفستان مرصع بـ300 ألف حبة من الكريستال لتستمر سلسلة اختيارات مايا المبهرة بلوك جديد يحبس الأنفاس.

مايا دياب متألقة بلوك كريستالي براق في أحدث ظهور

مايا دياب أطلت على جمهورها بأسلوبها الجريء المفعم بالأنوثة والتفرد من خلال لوك جديد من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جان لويس صبجي، وقامت بنشر صورها منذ ساعات عبر حسابها على انستجرام، حيث استعرضت الفنانة اللبنانية الفستان الذي عانق قوامها الممشوق بقصة ضيقة وطويلة، مميزة بتصميم غير تقليدي ذو تفاصيل جريئة، فجاء مرصعا بالكامل بالكريستال الفضي البراق ومحددا بشرائط سوداء رفيعة تحدد أطرافه على شكل حمالات رفيعة مع فتحة ياقة عميقة على شكل حرف الـV تمتد فتحتها الضيقة بشكل جانبي لغاية أسفل الفستان، مع فتحة موازية في الجانب الآخر زادت اللوك جاذبية.

مايا دياب

وكلمسة جمالية خاطفة زينت الياقة والفتحات بأربطة سوداء متداخلة تتفرع على كامل التصميم بأسلوب أضاف على اللوك المزيد من التميز والحيوية، وتميز الفستان بشق خلفي عالي، وانتعلت مايا مع هذا اللوك حذاء باللون الأسود بالكعب العالي والرفيع وتزينت بأقراط سوداء متدلية، بينما فضلت ترك شعرها الأشقر منسدلا بشكل مموج خلف ظهرها.

مايا دياب

في ظهورها السابق نسقت أيقونة الموضة اللبنانية هوت شورت مخملي باللون الأسود مزين بسحاب جانبي مع جاكيت كريستالي من Alexandre Vauthier، مميز بتصميم شبابي بسحاب وياقة عريضة مثنية وجيوب جانبية، مع حزام عريض مرصع بنفس الكثافة بالحبوب الكريستالية اللامعة، كما زينت أطراف الأكمام بسحاب، ولإضافة المزيد من الصخب بهذا اللوك الخاطف انتعلت مايا حذاء مدببا عالي الساق مغطى بطبقة كثيفة من الفرو باللون الأسود تعلوه الأربطة المتداخلة الرفيعة التي تعلو الركبة، وتركت مايا خصلات شعرها المموجة منسدلة على كتفيها.

مايا دياب تخطف الأنظار بفستان مرصع بـ300 ألف حبة كريستالية

مايا دياب حبست الأنفاس بإطلالة براقة صممت خصيصا لها من توقيع جان لويس صبجي خلال حضورها حفل صناع الترفيه Joy awards، حيث أطلت بفستان مغطى كليا بـ300 ألف حبة من الكريستال الفضي اللامع جعلتها تبدو ساطعة خلال الحفل، وصمم الفستان بقصة طويلة محددة للقوام بخصر محدد بطبقة عرضية، مع لمسة غطاء الرأس وفتحة ياقة على شكل حرف الـV.



أما الأكمام الطويلة فتميزت بتصميم منتفخ في الجزء العلوي، وازدادت جاذبية التصميم بشق عالي يكشف عن ساقيها وذيل خلفي طويل، وانتعلت مايا مع طلتها حذاء مدببا بالكعب العالي مرصعا هو الآخر بنفس الأسلوب، ولم تكن مايا بحاجة للتزين بالمجوهرات مع هذه الطلة اللامعة واكتفت ببريق الفستان.

الأزياء الكريستالية اختيار مايا دياب المفضل

الأزياء الكريستالية البراقة تعتبر من اختيارات مايا دياب المفضلة سواء في استعراضاتها الغنائية أو خلال جلسات التصوير التي تخضع لها، وجاءت معظم اختياراتها في الفترة الأخيرة بهذا الستايل من إبداع المصمم اللبناني جان لويس صبجي، حيث استقبلت عام 2023 بإطلالات مرصعة بتوقيعه خلال الحفل الذي قامت بإحيائه في رأس السنة، فتمايلت على المسرح بطقم مرصع بسلاسل كريستالية مؤلف من تنورة ميني وكروب توب مصمم بياقة القلب مع الحمالات الرفيعة، ونسقته مع صندل شفاف بالكعب العالي، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي.



أما اللوك الآخر فكان عبارة عن فستان قصير بقصة ضيقة مع تصميم الأوف شولدر بأكمام طويلة وخصر محدد بحزام أسود، وجاء مرصعا بالكامل بحبات الكريستال بتدرجات اللون الفضي والموف المتداخلان بأسلوب ساحر، وأرفق الفستان ببوت مطابق عالي الساق.

وفي ظهور سابق سحرت عشاقها بفستان فضي قصير من توقيع جان لويس صبجي كذلك، مصمم على شكل سلاسل كريستالية متدلية على شكل منحنيات غطت قوامها بقصة ضيقة بحمالات بعرض الكتف مع ياقة دائرية ضيقة، تعلو البطانة الضيقة بلون لحمي، وانتعلت مع تلك الإطلالة حذاء ميتاليك مدبب باللون الفضي.

زي فضي لامع مكون من تنورة ميني ضيقة بالخصر العالي

فستان مصمم على شكل سلاسل كريستالية متدلية

مايا دياب أطلت كذلك بطقم فضي لامع مكون من تنورة ميني ضيقة بالخصر العالي، وكروب توب بتصميم cone bra، ازدادت جاذبية طلة مايا بتسريحة شعرها الأشقر الطويل المرفوع نصف رفعة للأعلى، كما تزينت بأكسسوارات فضية بارزة وماكياج صيفي بألوان جذابة، وانتعلت حذاء فضيا مدببا بالكعب العالي.



كما تألقت مايا دياب بصيحة color blocking حيث نسقت فستان أخضر ميدي مرصع بحبات الكريستال من توقيع Alexandre Vauthier، تميز بقصة ضيقة مع ياقة عالية وأكمام طويلة، مع لمسة جمالية جريئة بفتحات جانبية وظهر مكشوف، وصمم من الأسفل بأطراف متدلية غير متناسقة الطول.

جرأة مايا لم تتوقف عند اختيار فستان بتصميم ملفت فحسب بل كذلك نسقته بأسلوب يخطف الأنظار مع بوت مرصع عالي الساق باللون الموف مغطى كذلك بحبات الكريستال البراقة، ولإضافة مزيد من الجاذبية للوك ارتدت مايا قبعة الكاوبوي باللون الأحمر، وسحبت خصلات شعرها الأشقر المضفر على كتفها.

اللمسات الكريستالية ترسم أناقة مايا دياب المتفردة

الفنانة اللبنانية مايا دياب نجحت في خطف الأنظار بإطلالة غير مألوفة أطلت بها على المسرح في حفلها بالمكسيك، حيث تألقت على المسرح بفستان قصير مصمم بقماش المخمل باللون البنفسجي على شكل وردة من ابداع مصمم الأزياء اللبناني جان لويس صبجي.

وجاء فستان مايا مكشوف الأكتاف ومميز ببتلات وردة ضخمة تتفرع من منطقة البطن المرصعة بحبات الكريستال اللامعة المتناثرة على التصميم، أما الجزء الخلفي للفستان فصمم بظهر مكشوف، واكتملت جاذبية اللوك بصندل مفتوح بشرائط رفيعة وكعب عالي باللون البنفسجي اللامع واكتفت مايا مع هذا الستايل بأقراط رفيعة بنفس لون الفستان، أما شعرها الأشقر فتركته منسدلا بتسريحة الويفي.



وابهرت عشاقها بفستان ابيض طويل مزين بحواف جانبية سوداء مزينة بحبات كريستالية متناثرة، زينت الأكمام الطويلة والياقة العالية، بشكل مبهر، ونالت تلك الإطلالة استحسان متابعيها.

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