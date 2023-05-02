ورد الخال بإطلالات أنيقة ومميّزة تخطف الأنظار

من الممثلات التي إحتلت مساحة واسعة على الساحة الرمضانية لموسم 2023، ورد الخال ممثلة لبنانية بارعة، إعتاد الجمهور على رؤيتها بإطلالات كلاسيكية بسيطة، إلاّ أنها اليوم تعتمد إطلالات متجددة، عصرية، مليئة بالأناقة، روح الشباب والطاقة الإيجابية. إطلالات ورد الخال الأخيرة، وإختياراتها المميّزة، لفتت أنظار المتابعين، إن كان من ناحية ستايل شعرها العصري، أو إختياراتها لتصاميم أنيقة ومميّزة على الموضة، بألوان متجددة، كلها تفاصيل أثمرت نتيجة هائلة، وإستطاعت من خلالها ورد أن تخطف الأنظار وسط زحمة وتنافس فني كبير. تابعي معنا اليوم هذا النص، لنستعرض بجولتنا الصغيرة، أبرز إطلالات ورد الخال مؤخراً، وشاركي معنا رأيك، هل أعجبكِ ستايلها الجديد أم لم ينال إعجابك؟!

الألوان الهادئة تليق بها

في هذه الإطلالة الملكية، إستطاعت ورد أن تلفت الأنظار بقوة، من ناحية التصميم المعتمد ومن ناحية لوك الشعر والماكياج. إطلالة كاملة متكاملة، تشعرك بالرقي، الأناقة، الجمال والجرأة في نفس الوقت. الفستان رغم لونه الهادىء إلا أنه راقي من ناحية الإضافات الذهبية المعدنية من عند الياقة والصدر، والقماش المتطاير المميّز، بالإضافة إلى التنسيق القوي من ناحية الشعر القصير جداً والمسرح إلى الخلف، مع الماكياج الجريء المميّز، كلها عوامل جعلت من الإطلالة، إطلالة ملكية فخمة، وجريئة عصرية في نفس الوقت. هذه الإطلالة المميّزة التي حملت توقيع المصمم Bernard Jabbour، برزت فيها ورد وكأنها ملكة إغريقية، في عصرٍ حديث، هذا هو المزيج بين التصميم والتنسيق، الذي تنجح به دائماً ورد.

ورد الخال

إطلالة بالزهري الباستيل من توقيع Bernard Jabbour

الوردي بإطلالات أنثوية لافتة

من الألوان التي تختارها اليوم ورد بشكلٍ متكرر، بالتدرجات المختلفة والمتنوعة. هذا اللّون الأنثوي المميّز، من الألوان المحببة عند ورد والتي كررته مراراً وتكراراً بأساليب مختلفة. طبعاً هذا اللّون، من الألوان التي ترمز إلى الأنوثة، والأناقة والجمال، وفي إطلالات ورد الأخيرة، برز وكأنه لون جريء وفيه الكثير من التحدي. طبعاً التنسيق من شعر وماكياج، ومن تصميم الفستان بحد ذاته، عوامل مشتركة إستطاعت من جعل اللّوك لوك قوي لافت وجذاب. هنا نستعرض إطلالة لورد الخال من توقيع Khaled&Marwan، إعتمدت بها ورد فستان وردي، بتصميم ضيق، مع أكتاف عريضة، مطرز بكريستالات باللّون الفضي، مع تسريحة شعر ناعمة، وماكياج قوي لافت.



في إطلالة لافتة لها في سحور أقامته شركة Eagle Films، أطلت ورد الخال بلوك لافت من Jean Fares Couture، معتمدة صيحة لافتة لهذا الموسم من 2023، وهي صيحة الأطقم. إختارت أن تطل بطقم مؤلف من بلوزة كروب بياقة عالية، مطرزة باللّون الفضي مع إضافات باللّون الأخضر، مع تنورة طويلة من نفس الألوان. إطلالة عصرية، أنيقة ولافتة، نسقتها ورد مع أكسسوارات باللّون الفضي الميتاليكي.



طبعاً كلنا نعلم، أن شعر المرأة هو زينتها، والشعر الطويل هو أكثر ما يميّز المرأة، ويزيد من أنوثتها، ولكن اليوم بات الشعر القصير أيضاً صيحة لافتة وجريئة، تبرز أنوثة المرأة بشكلٍ جذاب ومعاصر، يبرز قوتها، جرأتها، وقدرتها على التغيير وكسر القواعد المتعارف عليها. ورد الخال في إطلالاتها مؤخراً، تثبت لنا أنها إمرأة قوية، جريئة، واثقة من نفسها، بشعر قصير جداً، وتسريحات تبرز وجهها وملامحها بشكلٍ أكبر، وهذا ما فرض عليها لوك خاص، ووضعها في خانة الإطلالات الجريئة، العصرية، بعيداً عن الكلاسيكيات، والإطلالات المملة، التي إعتادت العين على رؤيتها. نعم، تسريحة الشعر قد تفرض عليكِ إطلالات معينة، خصوصاً هذه التي إعتمدتها ورد الخال، فهي إختارت بهذه التسريحة أن تكون إمرأة قوية، جريئة، ومتجددة، وهذا واضحاً أيضاً من ستايل الماكياج المعتمد، العصري البعيد عن الّلمسات الكلاسيكية المعتادة.



تعتبر ورد الخال من الممثلات الّلبنانيات المميّزات، والتي نتابعها من وقت طويل بمسلسلات منها الدرامي ومنها الكوميدي. ورد الخال من الممثلات البارعات والتي لعبت أدوار مختلفة ومتباينة، ونجحت فيها وإستطاعت أن تبسط مكانتها على الساحة الفنية اللّبنانية. هي من النجمات اللّواتي إعتمدن إطلالات كلاسيكية في حياتها، قليلة هي التغييرات التي تجريها إن كان في شكلها أو ستايلها، فهي النجمة النحيلة، الشقراء، العفوية، والتي تعشق الإطلالات البسيطة النهارية، والكلاسيكية اللّيلية. هنا نستعرض صورة لها قبل التغيير الأخير الذي أحدثته إن كان على شعرها، أو على ستايل إطلالاتها بالمجمل. إطلالة كلاسيكية، أنيقة، بشعر طويل باللّون البني المحمر، وبماكياج مميّز بسيط من ألوان الإطلالة. إطلالاتها أنيقة في كلا الحالتين، ولكن يمكننا القول أن التجديد التي أحدثته كان موفقاً، مواكباً لصيحات الموضة، ولائقاً عليها.

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