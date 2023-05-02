هذا الشهر التاثيرات الفلكية العاطفية تبقى ايجابية

مهنيًا: بالرغم من انتقال كوكب الحظ المشتري من برجك الى برج الثور الا انك لا تزال تتقدم تخطوات ثابتة واكيدة وما زال الحظ يواكب هذه الخطوات فيميّزك عن الآخرين بوضوح. هنالك اجواء صعبة لدى مواليد عديدة بينما الاجواء صافية في سمائك.

عاطفيًا: التاثيرات الفلكية العاطفية تبقى ايجابية مساعدة على تحقيق افضل اطلالة حتى تاريخ7 ايار وسيجلب لك لقاءات مميزة لم تكن تتوقعها وتكون الظروف مؤاتية لتفعيل الروابط ولتصحيح الشوائب. تصفو الاجواء بين الحبيبين وتختفي التشنجات المسيئة والمزعجة ليصبح بإمكانك التفاهم بشكل افضل مع الحبيب او الشريك.