ها الشهر الاجواء مناسبة وسهلة في لقاء من حولك

مهنيًا: تكون الاجواء راكدة روتينية تمامًا حتى تاريخ 20 فالاسابيع الثلاثة الاولى فارغة من الحظوظ ولا يجوز الاتكال على الفرص العابرة. يناسبك العمل الهادئ والروتيني بعيدًا عن الاضواء والصخب تحكّم بانفعالاتك وتصرفاتك ولا تردّ التحدّي بتحديات اخرى قد تضر بمصالحك واستقرارك.

عاطفيًا: وتعيد اليك الاشراق كما تحمل لك فرصا عاطفية مميزة ومناسبة في هذا الشهر العطفي بامتياز مع وجود الزهرة في برجك في الاسبوع الاول ومن ثم في برج السرطان اي في البيت الثاني بيت الشهرة والحب ما يجعل الاجواء مناسبة وسهلة في لقاء من حولك.