هذا الشهر يتميز بالنضج والموضوعية

مهنيًا: تتميز هذا الشهر بالنضج والموضوعية تحلل بهدوء وترفض الرضوخ لأي ضغط خارجي تملك ارادة قوية لمقاومة العراقيل واعتبرك ناجحًا في حقل اختصاصك حسب المعطيات الفلكية. سوف تتاح لك فرص مناسبة لإثبات مواهبك لا سيما في العمل الفني والابداعي او الاعلامي.

عاطفيًا: بعد ضغوط الشهر الماضي ها انت تبدأ الشهر الجديد بنشاط وتفاؤل.مع انتقال الزهرة الى برجك اعتبارا من تاريه 7 ايار مايو فتشهد حياتك العاطفية تحسّنًا ملموسًا وعلى الارجح تختفي المشاحنات والانفعالات وتمضي اوقاتًا مسلية ومشرقة.