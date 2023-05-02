القاهرة - لايف ستايل
مهنيًا: اذا كنت تتوقع ان يكون الشهر الحالي كسابقه فقد تمنى بالخيبة ،مع انتقال كوكب الحظ المشتري من الحمل من موقع داعم ومناسب الى الثور في معاكسة مع برجك بالاضافة الى وجود الشمس في الثور والمريخ والزهرة في السرطان في مواجهة مع برجك كل هذه المواقع الفلكية المتشابكة والمتنافرة لا تعد بانفراجات رئيسية.
عاطفيًا: انها بداية شهر غير رومنسي على الاطلاق مع وجود الزهرة في مواجهة مع برجك من السرطان اعتبارا من تاريخ 7 ايار مايو فلا تنتظر الراحو والطمأنينة في علاقتك مع الشريك او الحبيب قد تقضي معظم وقتك بالتذمر والانزعاج.
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