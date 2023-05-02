هذا الشهر مناسب لتبادل الافكار والاحاسيس

القاهرة - لايف ستايل
مهنيًا: ان الاجواء الجميلة والمؤاتية لبرجك ما زالت مسيطرة هذا الشهر ايضًا. مع وجود كوكب الحظ المشتري في الحمل في الاسابيع الاولى من الشهر هنالك عوامل فلكية مشجّعة تسمح لك بأخذ المبادرة احيانًا وبدعم تحركات الآخرين احيانًا اخرى. تعود عجلة الحياة للدوران بشكل طبيعي وسريع لتقلب المعطيات لصالحك.
عاطفيًا: سوف تنتفع علاقتك وترقى هذا الشهر المناسب لتبادل الافكار والاحاسيس اذ انك ستستمتع بلحظات سعيدة مع الحبيب ان انتقال الزهرة الى السرطان يوم 7 ايار يدفعك لان تعبر عن حبك بصورة رومنسية دافئة بحيث تختفي الغيوم.
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