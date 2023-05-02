هذا شهر رومانسي وأكثرها إيجابية ودعماً للعلاقة

مهنيا: تظهر في الأفق بوادر خير وتفاؤل مع تواجد الكواكب في برج الثور الصديق لينضم اليهم كوكب الحظ المشتري اعتبارا من تاريخ 17 ايار لذلك حان الوقت لتظهر علناً فخوراً بنفسك ومبتسماً. تدعمك الكواكب والحظوظ من برج الثور الصديق وتسلط الأضواء على جميع صفاتك الايجابية. الحظ ينتقل سعيداً بجانبك ويفتح لك الأبواب على أنواعها واحجامها.

عاطفياً: إنه شهر رومانسي بالتأكيد قد يكون من أجمل الأشهر وأكثرها إيجابية ودعماً للعلاقة. ان انتقال كوكب الزهرة الى السرطان المائي الصديق يوم 7 ايار مايو يسهل التفاهم معك كما يسهل التقرّب منك وستزدهر العلاقات الجديدة لتصبح أكثر متانة وتسير نحو مستقبل أفضل إذا كانت النوايا صادقة.