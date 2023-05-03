القماش الجينز يهيمن على الموضة لصيف 2023

يعد الجينز، كما يعلم الكثير منكم بالفعل، هو أحد أكثر الأقمشة شهرة في كل العصور وخالي من الزمن ولا ينتهي من الموضة أبداً وله جاذبية لا تصدق، ظهر الجينز في القرن التاسع عشر وقد امتد عبر العديد من العصور والثقافات المختلفة وأصبح رمزاً حقيقياً للتمرد الذي اجتذب على مر العقود العديد من دور الأزياء التي اختارته وفسرته في العديد من الاختلافات في مجموعاتها.

في هذه المقالة، سوف نستكشف تاريخ هذا النسيج، منذ نشأته وحتى يومنا هذا، في محاولة لتحديد أي النماذج تتجه في الوقت الحالي وخاصة تلك الأكثر رواجاً لربيع وصيف 2023.

استخدام الجينز

تم استخدام الجينز في البداية كنسيج لملابس العمل ويشتهر بقدرته على تحمل مجموعة متنوعة من الظروف، بما في ذلك أقصى الظروف.

بين الخمسينات والستينات من القرن الماضي، أصبح الجينز بشكل أساسي رمزاً لتمرد الشباب وذلك بفضل تأثير الثقافة الأمريكية وسينما هوليوود.

في وقت لاحق، تم تبني الجينز من قبل حركة الهيبيين كرمز للحرية والاحتجاج على الأعراف الاجتماعية

. ولكن لم يبدأ الجينز أو قماش الدينيم في الانتشار على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم حتى السبعينات والثمانينات وأصبح من الملابس السائدة التي نعرفها اليوم.

الجينز في مجموعات الأزياء لربيع وصيف 2023

حتى اليوم، هذا القماش الخالد هو النجم المطلق لمدارج الموضة ويجب اقتناؤه في كل خزانة ملابس، خاصة لمجموعات ربيع وصيف 2023، من دار أزياء Etro إلى Diesel وعبر Ami Paris و Bottega Veneta، هناك العديد من المقترحات الجديدة التي لا يمكننا الاستغناء عنها هذا الموسم.

من بين الخيارات الأكثر رواجاً في الآونة الأخيرة الجينز الضخم والدينيم المزخرف المزين بتفاصيل فريدة مثل التطريز والخرز والترتر والأنماط المرقعة.

من بين أكثر الأشخاص المحبوبين في الوقت الحالي، بالتأكيد الجينز المستدام والجينز المصنوع حسب الطلب، الأول، على وجه الخصوص، هو خيار شائع للمستهلكين المهتمين بالأخلاق والمستدامة بالملابس، حيث إن له تأثيراً بيئياً منخفضاً.

لكن هذا الموسم أصبح قماش الجينز لا يستخدم فقط في الملابس، يستخدم هذا النسيج أيضاً بشكل متزايد للإكسسوارات، مثل الحقائب والأحذية والأحزمة، مرة أخرى، يتمثل الاتجاه في اللعب بالأحجام والخطوط الناعمة لإضفاء مظهر غير رسمي وعصري.

ليس هناك من ينكر ذلك، مهما كان الموسم، فإن هوس الموضة بالجينز لا يتزعزع، لا يتعلق الأمر أبداً بما إذا كان، يجب على المرء أن يرى نفسه في القماش، بل بالأحرى كيف يجب أن يتم ارتداؤه وبالنسبة لربيع وصيف 2023، فإن أنماط الجينز هي التي تدير صيحات الموضة.

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