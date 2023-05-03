آخر صيحات الصيف للنظارات الشمسية

اقترب فصل الصيف وحان الوقت لمعرفة صيحات النظارات الشمسية، من المؤكد أن النظارات الشمسية هي عنصر أساسي في الموضة على مدار العام ولكن لا يوجد شيء يضاهي النظارات الشمسية العصرية التي تجسد روح العصر الصيفي.

عندما يتعلق الأمر بالمجموعات الصيفية، فغالباً ما تكون الملحقات هي التي تحدد المظهر في النهاية، إذا كانت النظارات الشمسية هي إحدى إكسسواراتك الصيفية (ويجب أن تكون كذلك إذا كنتِ ترغبين في حماية عينيك من أضرار أشعة الشمس)، فإن الحصول على الموديل المناسب يمكن أن يضمن لكِ مظهرك الرائع طوال الصيف، من الصباح غير الرسمي بجانب المسبح إلى الاحتفالات وحفلات الزفاف في الهواء الطلق.

موضة النظارات الشمسية لصيف أنيق

في هذا الصيف، يمكنك التطلع إلى نظارات شمسية كبيرة وممتعة وملونة، لقد ولت أيام الظلال المملة، إذا كنتِ تريدين أن تشعرك نظارتك الشمسية بالحداثة، فستحتاجين إلى البحث عن إطارات بتصاميم جريئة وخيالية، مثل التصميمات رياضية المستقبلية أو عين قطة مبالغ فيها، لذا أظهري جانبك الإبداعي واستعدي لموسم من النظارات الشمسية المرحة والممتعة.

نظارات مكتنزة

انطلقي إلى أجواء الصيف لعام 2023 بالكامل مع نظارة شمسية مكتنزة، ظهرت إطارات النظارات الشمسية السميكة بشكل كرتوني في كل مكان في عروض الأزياء وغالباً بألوان جريئة ومشبعة وأشكال فقاعية، هذا النمط من النظارات الشمسية يعطي انطباعاً كبيراً وسيجعل ملابسك غير مملة حتى لو كانت كاجوال أو بسيطة.

نظارة باللون الوردي

بفضل أقتراب إصدار فيلم "Barbie" أصبحت النظارات الشمسية الوردية، من المفارقات الأنيقة، أن زوجاً من الإطارات الوردية المخملية هي الطريقة المثالية لإظهار أنكِ شغوفة بثقافة البوب ​​ولا تخشي الاستمتاع ببعض المرح مع إكسسوارات الصيف الخاصة بكِ.

نظارات شمسية كبيرة الحجم

الآن النظارات الشمسية كبيرة الحجم تحقق عودة كبيرة, يمكن للنظارات كبيرة الحجم أن تجمل أي مجموعة وتعزز عظام الوجنتين وميزات الوجه الأخرى، سواء كنتِ تقومين بإضفاء لمسة عصرية ساحرة أو بستايل عتيق من السبعينات، فإن النظارات الشمسية كبيرة الحجم ستجعل أسلوبك الصيفي يبدو رائعاً للغاية.

نظارات شمسية بزواية حادة

لا تخافي من تجربة الأشكال الزاويّة هذا الصيف، المستطيلات كبيرة الحجم وعيون القطط الحادة والأشكال السداسية المدببة كلها في الموضة، النظارات الشمسية الضيقة بشكل عين القطة هي شكل عصري بشكل خاص، إذا لم تكوني متأكدة من كيفية ارتداء من الشكل الحاد، فقط تذكري أن هناك العديد من الطرق لاختيار النظارات الشمسية التي تناسب ذوقك.

نظارات شمسية باللون الأبيض

إذا كنتِ بحاجة إلى نظارة شمسية عصرية يمكن أن تظل متعددة الاستخدامات لاتجاهات المستقبل، ففكري في الإطارات البيضاء، تضيف النظارات الشمسية البيضاء لمسة من السطوع إلى وجهك وتضيف جوهراً فاخراً إلى إطلالتك، للحصول على أحدث مظهر للنظارات الشمسية البيضاء، ابحثي عن الإطارات السميكة ذات الشكل الزاوي.

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