بسمة بوسيل تتألق بإطلالات أنيقة وجذّابة من القفطان المغربي

بالرغم من عدم ظهورها الإعلامي كثيراً إلا أن اسم المغربية بسمة بوسيل لوحده يثير الجدل وبمجرد ظهورها في أي مكان أو نشر صور خاصة لها، يتحدث عنها الجميع على صفحات السوشيال ميديا، معروف عن بسمة بوسيل إنها كانت زوجة النجم المصري تامر حسني ومتسابقة وعضوة سابقة في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي 6" عام 2009، لكن حبها للأزياء والموضة وحسها العالي في اختيار وتنسيق الأزياء، ساعدها في إطلاق علامتها الخاصة بتصميم الأزياء التي تحمل اسمها وعملها كمنسقة أزياء وبالطبع خط العناية بالبشرة الذي أطلقته في المغرب.

فوق كل هذا تتألق بسمة بوسيل بإطلالات أنيقة وجذابة وتحرص على الظهور بالقفطان المغربي الذي يعبر عن تراث بلادها في هذا المقال نجمع لكِ أجمل الإطلالات التي ظهرت بها بسمة بوسيل بالعباية والجلابة المغربية والقفطان المغربي.

بسمة بوسيل بالقفطان المغربي الفاخر

تختار بسمة بوسيل موديل القفطان الفاخر الأنيق الذي يتميز بالتصميمات المزخرفة والمطعمة بالخرز الذهبي الذي يظهر لون القفطان سواء بظلاله الغامقة أو الفاتحة وفي آخر منشور لها على صفحتها الخاصة على الإنستغرام نشرت بسمة صور لها في غاية الجمال بالقفطان الفاخر باللون الأزرق الداكن المزين بالتطريزات الذهبية مع وشاح تول ممتد من الخلف وفي منشور آخر اختارت قفطاناً باللون السيموني المزين مع ذيل طويل من التول المطعم وأكملت بسمة بوسيل إطلالاتها الأنيقة بتاج ذهبي جعلها تبدو مثل الأميرة المغربية.

إطلالة بسمة بوسيل بالقفطان العصري

يتميز أسلوب بسمة بوسيل بالحداثة والعصرية وتحرص على ارتداء أحدث الموديلات من أفخم بيوت الأزياء العالمية وهذا ينطبق أيضاً على بعض موديلات القفطان التي تختارها، حيث ظهرت بسمة في إطلالات عديدة بقفاطين ملونة التي تتمتع بتصميمات عصرية.

إطلالات بسمة بوسيل بالقفطان الملون الأنيق

ظهرت بسمة بوسيل في أكثر من مرة بالقفاطين الملونة ذات النقشات اللامعة، كان أبرزها القفطان الملون من تصميمها بالتعاون مع دار الأزياء المغربية Negafa Khmissa Nour من كولكشن عروس 2020، تميز القفطان بزخارف مع خط رقبة لامع وبعض التطعيمات من الخرز الملون.

بسمة بوسيل بقفطان العروس المغربية

في تعاون آخر لها مع دار Negafa Khmissa Nour نشرت بسمة بوسيل صور لها وهي ترتدي قفطاناً أبيض مزيناً بالزخارف الذهبية والأحجار الكريمة الخضراء من كولكشن العروس لعام 2020 تميز تصميم القفطان بالفخامة والرقي.

بسمة بوسيل بالجلابة المغربية

لا تختلف الجلابة المغربية كثيراً عن تصميم القفطان العصري، اختارت بسمة في إطلالة لها جلابة مغربية باللون البيج مع قلنسوة مزينة بالزهور الملونة وأكملت مظهرها بصندل وحقيبة من نفس لون العباية.

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