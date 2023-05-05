أناقة خاطفة لرحمة رياض بفستان أنثوي منفوش باللون الأصفر

رحمة رياض أطلت على جمهورها بأناقتها المعتادة خلال حفل زفاف قامت بإحيائه في العاصمة العراقية بغداد، حيث تألقت بفستان مرصع ومنفوش، عادت من خلاله النجمة المحبوبة لصيحة اعتمدتها بكثرة خلال جلسات التصوير السابقة وكذلك على المسرح، وهي صيحة فساتين الأميرات التي تعشقها الفنانة العراقية، وذلك بعد ظهورها خلال الشهور الماضية بستايل الجمبسوت والبدلة النسائية وكذلك الفساتين المجسمة، لذلك سنلقي معا نظرة سريعة على أجمل إطلالات رحمة رياض بهذه الصيحة الأنثوية الحالمة التي رسمت أناقتها في العديد من المناسبات خلال مشوارها الفني.

أناقة خاطفة لرحمة رياض في أحدث ظهور

رحمة رياض شاركت جمهورها بمجموعة من الصور لأحدث جلسة تصوير خضعت لها ببغداد بالإطلالة التي اعتمدتها أثناء إحياء حفل هناك، ووقع اختيار رحمة رياض على لوك أنثوي أنيق بصيحة فساتين الأميرات، حيث تألقت بفستان منفوش باللون الأصفر الليموني من توقيع Labourjoisie، جمع في تصميمه بين الأناقة واللمسات الرقيقة، فتميز بياقة وأكمام شفافة يتناثر عليهما حبيبات الترتر والخرز اللامع باللون الفضي والذهبي، ليبرز قماش الفستان الأصفر على شكل ياقة القلب عند منطقة الصدر ممتد على شكل خصر محدد ثم ينسدل بقصة منفوشة جعلتها تبدو مثل الأميرات.

وتميزت المنطقة العلوية الضيقة بشكل مكثف بالترتر والخرز البراق باللون الفضي والذهبي وكذلك حبات اللؤلؤ، ثم تقل كثافته شيئا فشيئا لغاية الوصول للأطراف السفلية مما زاد اللوك سحرا وجاذبية وبرزت رشاقة رحمة رياض بشكل واضح بهذا الستايل الجذاب الذي لم يكن بحاجة للكثير من المجوهرات مما جعلها تكتفي بأقراط ماسية صغيرة مرصعة بأحجار صفراء متناغمة مع الفستان كما سحبت شعرها الداكن للخلف.

وكانت رحمة رياض قد ودعت عام 2022 بلوك أميرات ساحر من إبداع مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد باللون الأزرق الملكي، فتألقت على المسرح بفستان طويل ومنفوش مصمم بأكمام قصيرة وفتحة ياقة دائرية ضيقة ترسم أطراف فتحة جمالية عريضة تعلو منطقة الصدر على شكل معين، كما تميز الفستان بخصر محدد ومنسدل بأسلوب منتفخ تزينه الثنيات الكبيرة وذيل خلفي متدلي، وجاء فستانها مرصعا بالكامل بالخرز اللامع الذي منحها توهجا وبريقا على المسرح، وتزينت رحمة مع تلك الإطلالة بأقراط ماسية متدلية وسوار وخواتم من Yessayan، وسحبت شعرها المالس خلف ظهرها على شكل ذيل حصان منخفض.

رحمة رياض اعتمدت فستان أبيض حالم منفوش بقصة الأميرات من مجموعة المصممة اللبنانية سارة مراد في الحلقة الأخيرة من برنامج "عراق أيدول" الذي تشارك فيه الفنانة العراقية كعضو لجنة تحكيم، وكان الفستان ملفتا بأكتافه المنسدلة والمنتفخة مع طبقة رفيعة من الدونتيل التي حددت أطراف الياقة بمنتهى النعومة، أما الجزء السفلي فصمم بقصة منفوشة تتخللها طبقات منتفخة ومتداخلة بأسلوب خاطف مع ذيل طويل، واكتملت أناقة رحمة بأكسسوارات ماسية لامعة وتسريحة الكعكة العالية.

كما أطلت رحمة بفستان حريري مميز من توقيع Aden fashion، تميز بلونه الزهري الفاتح بأكتاف مكشوفة وأكمام منتفخة قصيرة تغطي نصف ذراعها، كما صممت المنطقة العلوية بقصة ضيقة غنية بالثنيات المائلة لينسدل الفستان من الأسفل بثنيات متدفقة بقصة منتفخة، واعتمدت مع تلك الطلة تسريحة الشعر الويفي.

وأبهرت متابعيها بلوك حريري آخر من توقيع احسان شمعون، عبارة عن طقم مصمم على شكل فستان منفوش بتنورة حريرية صفراء ذات خصر عالي وأطراف منفوشة، مع توب أبيض بياقة عالية مرصعة باللون الأصفر، وتزينت رحمة مع هذا اللوك بمجوهرات ماسية وسحبت شعرها للخلف.

وبدت فاتنة بفستان منفوش بدون أكمام باللون الأزرق الملكي من توقيع المصمم اللبناني صادق ماجد، تميز بياقة مخملية مثنية وعريضة، وحزام مخملي مرصع بتطريزات كريستالية متناثرة، ومنسدل بقصة منفوشة في غاية الأناقة.

رحمة رياض بدت شبيهة بالعروس على مسرح قرطاج بتونس بفستان سهرة منفوش وبراق باللون الأبيض من توقيع المصممة اللبنانية ريم كشمر، مصمم بحمالات عريضة تحدد فتحة الياقة الدائرية العريضة، مع خصر محدد ينسدل أسفله الفستان بقصة منفوشة بذيل خلفي منسدل، وزين الفستان كليا بتطريزات فضية براقة على شكل خطوط منحنية منحت طلتها لمسة جمالية حالمة، واعتمدت مع هذا اللوك كذلك تسريحة ذيل الحصان المنخفض وفضلت عدم ارتداء عقد واكتفت بالأقراط والخواتم فقط.

كما أطلت رحمة سابقا على مسرح الكويت بفستان منفوش بلون نيود ناعم من توقيع Labourjoisie، مصمم بقصة الأوف شولدر بأكتاف منسدلة، مزين عند منطقة الصدر بكشكش بارز مع لمسات من الريش على شكل وردة، وجاء الخصر محددا بحزام رفيع، لينسدل الفستان بقصة فضفاضة تزينها جيوب جانبية وخطوط شبكية مرصعة بالخرز اللامع بشكل فاخر، وازداد هذا اللوك رقة بتسريحة الشعر الويفي وعدم المبالغة في التزين بالمجوهرات.

وشاهدنا رحمة رياض متألقة على المسرح بفستان حالم باللون الأزرق الفاتح من توقيع نور فتح الله، تميز بتصميم مرهف بقصة سترابلس مع خصر محدد يكسوه الثنيات المتداخلة بأسلوب ناعم، ومنسدل بتصميم منفوش بقصة البليسيه الراقية، كما ازداد اللوك نعومة بأكمام منفصلة شفافة تلف ظهرها على شكل وشاح، وكالعادة فضلت رحمة المجوهرات الناعمة وتسريحة ذيل الحصان المنخفض لتحافظ على رقي اللوك .

إطلالة ذهبية ساحرة من توقيع زهير مراد أبهرت بها رحمة رياض عشاقها أثناء تكريمها بجائزة Murex d'or ببيروت، حيث أطلت النجمة العراقية بفستان منفوش مصمم بفتحة ياقة جريئة على شكل حرف الـV محددة بحمالات بعرض الكتف مع خصر محدد وذيل خلفي متدلي، وجاء فستانها مزينا بالكامل بالتطريزات المستوحاة من الحضارة الفرعونية القديمة، وتزينت رحمة مع هذه الإطلالة بأقراط متدلية وخواتم، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل خلف ظهرها مع سحب مقدمه الشعر للخلف.

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