موديلات فساتين صيفية مطبعة بالورود بحسب شكل الجسم

لا تخلو خزانة الصيف من الفساتين المطبعة بالورود والتي تضفي لمسة مرح على إطلالاتنا خاصة خلال العطلات والرحلات، من هنا أردنا أن نستعرض لكِ أجمل موديلات فساتين مطبعة بالورود من مجموعات الأزياء الجاهزة لصيف 2023، ونخبرك بنصائح لإختيار المناسب لشكل الجسم.

فساتين مطبعة بالورود تخفي البطن البارز

وجهي إختيارك نحو الفساتين المصممة بخصر عالي وتنانير واسعة A Line في حال كنتِ ترغبين في إخفاء بروز البطن ومنطقة الخصر الممتلئ، يناسبك الفستان الطويل الـ V Neck المصمم بأكمام منفوخة والمطبع بورود زرقاء ناعمة من توقيع ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka، نسقيه مع حذاء وحقيبة باللون الأسود.

فساتين مطبعة بالورود لجسم الساعة الرملية



هناك عدد من الموديلات التي رأيناها ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لصيف 2023 وتناسب جسم الساعة الرملية، من جهتنا أحببنا الفستان المحدد للجسم والذي يبرز نحافة الخصر والمصمم بياقة V Neck تنحف الصدر وأكمام طويلة مضبوطة على الأكتاف من مجموعة ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera، نسقيه مع صندال وحقيبة باللون الوردي البودر.



فساتين مطبعة بالورود لجسم الكمثرى

برزت موضة الفساتين السوداء المزينة بطبعات ناعمة والمصممة بقصة A Line، هذا التصميم يساعد في إخفاء عيوب الجسم الكمثرى والتي تتركز في القسم السفلي منه تحديدًا منطقة الأرداف والفخذين، ننصحك بالفستان الأسود متوسط الطول المصمم من دون أكمام من توقيع دار كريستيان ديور Christian Dior.

فساتين صيفية مطبعة بالورود للنحيفات

احرصي على اختيار الفساتين الصيفية المزينة بأنماط الورود المزدحمة والمزينة بالكشاكش والطبقات لتخفي نحافة الجسم، فهذا الستايل سيساعدك في الظهور بقامة أكثر إمتلاءًا، شاهدي الفستان المطبع بزهور وردية وصفراء من توقيع ماركة درايس فان نوتن Dries Van Noten، ونسقيه مع صندال بكعب عالي وحقيبة كتف باللون الأصفر.

فساتين صيفية مطبعة بالورود للقصيرات

يمكن للقصيرات أيضًا أن يتبنوا موضة الفساتين المطبعة بالورود، ولكن عليهن اختيار الموديلات المصممة بطبعات ناعمة وقصات مستقيمة تعلو الركبة كما في الفستان الذي رصدناه لدى ماركة Snow Xue Gao، نسقيه مع صندال أسود وحقيبة Tote سوداء.

فساتين مطبعة بالورود للجسم المستطيل

يتميز الجسم المستطيل بالقياسات المتساوية للكتف والخصر والفخذين، لذا تحتاج صاحبته إلى فساتين تحدد الخصر لترسم منحنيات للجسم كما في الفستان الأبيض المطبع بالورود الناعمة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab، نسقيه مع صندال أبيض وحقيبة باللون الأرجواني.

فساتين مطبعة بالورود للطويلات

تعتبر طويلات القامة من المحظوظات حيث تناسبهن أغلب موديلات الفساتين الموردة حتى الموديلات الطويلة الواسعة المزينة بطبعات مزدحمة ومتداخلة كما في الفستان طويل الأكمام المطبع بالورود الحمراء من مجموعة ماركة ساشين آند بابي Sachin & Babi، نسقيه مع صندال وحقيبة باللون الأحمر.

فساتين مطبعة بالورود لجسم التفاحة

تحتاج صاحبات الجسم التفاحة إلى الفساتين المصممة بياقة V Neck والتي تساعد في تنحيف الصدر، عليكِ أيضًا إختيار الموديلات عالية الخصر والتي ستساعد في إخفاء البطن البارز التي يتميز بها الجسم التفاحة، نرشح لكِ الفستان متوسط الطول ذي الطبعات الناعمة من توقيع ماركة ديريك لام 10 كروسبي Derek Lam 10 Crosby، جربي تنسيقه مع صندال أبيض أو أصفر بكعب عريض متوسط الطول، واختاري الحقيبة من نفس لون الحذاء.

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