القاهرة - لايف ستايل
مهنيًا: تطل على ارباح وثمار كثيرة في العمل وعلى انفراجات كبيرة وارتياح في هذا الاسبوع فكل شيء يسير بسرعة ما يجعلك تخوض فترة من التغييرات فترة مليئة بالحيوية والجرأة كما ان شخصيتك القوية وقدراتك الكبيرة وارادتك الصلبة تساعدك على المواجهة بحيث تشكل لك هذه المرحلة تحولاًّ كبيراً في حياتك المهنية والمالية يناسبك موقع القمر من العقرب وتاثيرات الخسوف التي لا تزال ترافقك يوم السبت فتشعر بالحماسة وتستعيد الثقة بنفسك
عاطفيًا: تتبدل الاجواء العاطفية مع انتقال الزهرة الى السرطان الى مواجهة مع برجك ما يجعلك تعيش أسبوع دقيق متوتر مليء بالانفعالات والصراعات مع الاهل والشريك بسبب مزاجك ومعنوياتك المتقلبة حاول ان تستفسر عما يثير مخاوفك، واستوضح الامور للعازب , تبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة او الهواجس التي تسبب لك القلق والاحباط
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الحمل من السبت 6 أيار إلى السبت 13 أيار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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