توقعات مولود برج الثور من السبت 6 أيار إلى السبت 13 أيار 2023

مهنيًا: لا يزال الجو العام ممتاز مع تواجد الشمساورانوس وعطارد المتراجع في برجك ما يجعلك تنعم ببعض الفرص او بسعادة ونجاح ما يدل على افاق ايجابية وبعض التحضيرات المهمة التي تواكب هذه الافاق لكن بالرغم من الايجابيات سوف تتفتح الاسبوع مع يوم السبت مع تاثيرات خسوف القمر من العقرب الذي يحمل بعض التناقضات والتقلبات حاذر من مواجهة او اشتباك وكن متحفظاً جداً

عاطفياً: انتقال الزهرة الى برج السرطان الصديق يبشر باوقات عاطفية سعيدة كما يشير الى نجاحات ومكاسب وفرص لتطوير الاعمال واحداث تغييرات ايجابية في حياتك العائلية وتغدق على الشريك والاهل بمحبتك واهتمامك. للعازب يتحدث كوكب الحب عن جديد في حياتك العاطفية والشخصية تحاط بالمحبين وتعيش أجواء مختلفة ومسلية جدا