توقعات مولود برج الجوزاء من السبت 6 أيار إلى السبت 13 أيار 2023

مهنيا: يحق لك في هذا الاسبوع ان تتباهى بنفسك وتنظر الى الاخرين من مكان مرتفع وتتاح لك فرص يجب ان تشارك فيها من معك وان تكون حافزا للاخرين لكي يساعدوك وسيكون بانتظارك تاثيرات مميزة تدلك على الطريق الصحيح كل الحظوظ تشجعك على مواجهة من تريد وعلى الجرأة في اتخاذ المواقف خاصة يوم السبت تحت تاثيرات خسوف القمر من العقرب الذي يتحدث عن انفراجات ملموسة وعن تغاضٍ واضح لاخطائك وعن ارباح وانتشار واسعا في مجال عملك

عاطفياً: لا تزال الاحوال العاطفية والعائلية جيدة جدا بالرغم من انتقال الزهرة الى السرطان اي الى البيت الثاني الذي يجعل القلب يخفق ويسيطر على تفكيرك حب وعشق وارتياح ومحبة كما يبشر هذا الاسبوع بحلول ومصالحات فتحلو لك المشاركة في بعض النشاطات الاجتماعية الى جانب الشريك والاولاد العازب هو على موعد مع فترة زمنية ناشطة اجتماعيا وفرص للتعارف وللتقارب ، وربما تعرف لقاء مميزًا من دون سابق تدبير