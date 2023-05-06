توقعات مولود برج الأسد من السبت 6 أيار إلى السبت 13 أيار 2023

مهنياً: باختصار انت داخل مرحلة هدوء وترقب حاول ان تعمل خلف الستار فالاجواء متقلبة والمعاكسات الفلكية ضاغطة مع تواجد الكواكب مجتمعة في معاكسة برجك الشمس عطارد واورانوس من الثور وبلوتون من الدلو بحيث يعاكسك القدر والحظ وقد تضطر الى مواجهة واقع لا يشبه ما عرفته منذ بداية العام قد تفاجأ بقرارات تعطل اعمالك او بعملية تأجيل تؤخر مواعيد الاستحقاقات مع خسوف القمر من العقرب يوم السبت

عاطفيا: تتبدل الاوضاع العائلية والعاطفية مع انتقال الزهرة الى السرطان الذي يتحدث عن اجواء ضاغطة تتبدل بعض الخطط وقد تصاب بالاحباط نتيجة التأخير والبلبلة ومراوحة المكان وتبدو غير مطمئن إلى سير العلاقات وتعبّر عن عدم رضاك بأسلوب أو بآخر. للعازب, قد تضطرّك الظروف إلى اتخاذ اتجاه جديد وطريقة مغايرة في تعاطيك مع الحبيب