القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تدعم الطوالع الفلكية مشاريعك المهنية الكبيرة فتحصل على ما تريد بسهولة ما يفرض عليك عدم تضييع اي دقيقة او فرصة ثمينة في هذه الاجواء السحرية والمفاجآت السعيدة التي ترافقك كذلك سوف تتسلح بقوة جيدة للمواجهة يوم السبت تحت تاثير خسوف القمر من العقرب فتكون نظرتك للحياة متفائلة إنه يوم بنّاء وإيجابيّ جيد للتعارف والتلاقي والانسجام والمصالحة فتظهر عن كفاءة وصلابة في العمل
عاطفياً: واخيرا تفرح للتفاهم وللشعور بالحميميّة والإلفة مع انتقال الزهرة الى برج السرطان الصديق فتمر بأفضل دورة فلكية على الصعيد الشخصي والعائلي بحيث كثر المناسبات السعيدة واللقاءات العائلية المحببة لديك للعازب , يحالفك الحظ وتمارس جاذبية كبيرة وقد تأسر بعض القلوب.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج العذراء من السبت 6 أيار إلى السبت 13 أيار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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