توقعات مولود برج العقرب من السبت 6 أيار إلى السبت 13 أيار 2023

مهنياً: تسجل هذا الاسبوع تطورا في مجال عملك وتركز على فكرة اساسية مسلحا بشجاعة قصوى فتتلقى مفاجآت حلوة تتعلق باوضاعك المهنية التي تشير الى عقد مهم او شراكة مهنية تقلب حياتك بطريقة ايجابية فتكون من الابراج الاكثر حظا يوم السبت تحت تاثيرات خسوف القمر من برجك فتساعدك الظروف الفلكية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة لك كذلك باستطاعتك عقد تحالفات جديدة للتخفيف من حدّة المنافسة فتجد حليفًا قويًا او صديقًا شجاعًا

عاطفياً: تقوى الروابط وتهدأ الخواطر في هذا الاسبوع المناسب للمصالحة والتفاهم مع العائلة والاولاد تحت تاثير الزهرة من برج السرطان الصديق لذلك لا تفوّت عليك فرصة استعادة ثقة الشريك وتتصالح أيضاً مع ذاتك . للعازب تنعم بأجواء عذبة وبارتياح نفسي، فتكون مشتاقًا إلى تمضية الوقت مع الحبيب