توقعات مولود برج الدلو من السبت 6 أيار إلى السبت 13 أيار 2023

مهنياً: انه اسبوع التغيير والتعديل والانقلابات تتبدل خلاله قواعد اللعبة وقلب الموازين في ادارة تنتمي اليها فتضطر ان تتعامل مع الجديد بطريقة غير تقليدية عليك ان تدع مشاكلك الشخصية جانباً ولا تسمح لمزاجيتك بتسيير شؤونك. بالاضافة الى تنافر الشمس عطارد واورانوس من برج الثور مع بلوتون من برجك ولا تنسى تاثيرات خسوف القمر الحاصل في برج العقرب يوم السبت الذي يجعلك تعاني من تشتت وبلبلة تاثيرات ثقيلة انشغالات كبيرة اوضاع متطلبة اعطال انزعاج ضجر وملل

عاطفياً: بالرغم من انتقال الزهرة من الجوزاء الصديق الى السرطان الا انك لا تزال تنعم بمشهد فلكي مناسب تلتقط خلاله الاشارات الايجابية وتستعيد سلامك الداخلي الامر الذي يشجعك على ايجاد التسويات وتقريب المسافة بينك وبين الشريك والاولاد فتقوى الروابط والعواطف بشكل كبير للعازب تناقش اوضاعك المستقبلية مع الحبيب تصارحه تكاشفه وربما تتفق معه على بعض التفاصيل الصغيرة