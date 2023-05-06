القاهرة - لايف ستايل
مهنيًا: ابرز ما يميز هذا الاسبوع هو وجود ثلاثة كواكب في برج الثور الصديق ما يعني نجاح حظ وفرص استثنائية تترك اثرها على مدى الاشهر المقبلة فتخطط لبرنامج خاص وتشعر انك قادر على توسيع الافاق والتحليق في فضاء النجاحات فتتحرك في كل الاتجاهات وتعمل على مشروع غال على قلبك كذلك سوف تتوفر لك فرص لكي تنطلق على اسس متينة تحت تاثير خسوف القمر من برج العقرب يوم السبت الامر الذي يؤمن لك الدعم تكون محط الانظار بسبب شخصيتك اللطيفة والساحرة
عاطفيّاً: يسلّط هذا الاسبوع الضوء على أفضل صفاتك الانسانية والعاطفية فتجد نفسك محاطاً بالاحباء وتشعر بأنك أكثر شعبية أو تقديراً مع وجود كوكب الزهرة في موقع مناسب يعلن عن بداية مشرقة في حياتك ونجاح كبير تحققه على صعيد شؤونكالعاطفية والعائلية . للعازب, تساعدك تاثيرات كوكب الزهرة على الاستفادة من ظروف جيدة تحمل معها مفاجآت وربما تعاود اللقاء بحبيب قديم
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الحوت من السبت 6 أيار إلى السبت 13 أيار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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