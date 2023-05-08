قصة التاج الذي ارتدته الملكة كاميلا في حفل التتويج

في 6 مايو، توج رئيس أساقفة كانتربري رسمياً الملكة كاميلا في وستمنستر آبي أثناء حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، بتاج الملكة ماري، الذي كان مبطّناً بقبعة أرجوانية من المخمل وشريط فخم من الناحية التاريخية، كان هذا اختياراً غير معتاد، في التتويج السابق، كانت الملكة ترتدي عادة قطعة جديدة لم يسبق لها مثيل في عرض كبير من الأبهة والرفاهية.

كما تشير أسماؤهم بالفعل، فقد جاءوا جميعاً من ألماسة كولينان والتي تزن 3،106 قراريط وهي أكبر قطعة لامع تم العثور عليها في العالم، تم نحت هذا من تسعة أحجار مصقولة، أصبح الكثير منها جزءاً من جواهر التاج للعائلة المالكة البريطانية، بما في ذلك الصولجان الملكي وتاج الإمبراطورية.

تاج الملكة ماري الذي ارتدته كاميلا في حفل تتويج الملك تشارلز

تاج الملكة ماري الذي ارتدته كاميلا في حفل تتويج الملك تشارلز

زين تاج الملكة ماري بماس مثير للجدل "Koh-i-Noor" قبل إعادة تصميمه مع الماسة "Cullinan V"، أصول هذا الماس مشكوك فيها وفقاً لموسوعة بريتانيكا، فمن المحتمل أن يكون قد نهب من قبل نادر شاه الإيراني عندما استولى عليه من دلهي في عام 1739، بعد وفاته، أصبحت ملكاً لجنرال أفغاني، ثم استسلم نسله لحاكم السيخ رانجيت سينغ.

تاج الملكة ماري الذي ارتدته كاميلا في حفل تتويج الملك تشارلز

عندما ضمت الإمبراطورية البريطانية البنجاب عام 1849، أخذت معها الماسة "كوه إي نور" وأهدتها للملكة فيكتوريا وبحلول هذا الوقت، كان يعتقد أن الحجر يحمل لعنة، حيث ترتبط خرافة غريبة بالحجر والتي يقال إنها تسبب دائماً سوء الحظ عندما يرتديها الرجل ولكنها غير مؤذية في حالة المرأة ، كما كتب الأوبزرفر في 1911.

عندما نالت الهند استقلالها عن الحكم البريطاني في عام 1947، ادعت الملكية الشرعية لماسة كوه إي نور وطالبت بإعادتها، زعمت حكومات إيران وباكستان وأفغانستان مراراً وتكراراً أن ماسة كوه نور ملك لها ومع ذلك، لا تزال الجوهرة محفوظة في برج لندن.

عندما ارتدت الملكة ماري تاجها لأول مرة في وستمنستر آبي، انبهرت الصحافة البريطانية وقالت إنه هيكل مصمم بأناقة وقطع الماس مانت موضوعة بأناقة إلى النقطة التي تلتقي فيها لدعم الجرم السماوي الصغير من الماس والصليب وهذا ما ذكرته صحيفة تايمز أوف لندن في ذلك الوقت.

وأضافت الديلي تلغراف: "بالنسبة للتاج الإمبراطوري هو مناسب للربيع وللصيف أو الفجر إلى روعة الظهيرة ولا تحتوي على جواهر أكثر من الماس ويتم تجميع الماس معاً كما لو لم يكن لديهم دعم آخر غير ضوءهم، إنها كلها تجسيداً للرقة ونعمة روعتها مبهرة.

بعد حفل تتويج الملك تشارلز، سيعاد التاج إلى برج لندن ومع ذلك، كان ظهوره القصير على الملكة كاميلا لحظة رائعة في تاريخ الملكية والموضة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :