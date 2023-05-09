أجمل إطلالات ملكات العالم في حفل تتويج الملك تشارلز

مما لا يثير الدهشة، لعبت الموضة دوراً كبيراً في تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته، الملكة كاميلا، في وستمنستر آبي، بينما كانت كل الأنظار على الملابس الملكية لتشارلز وكاميلا وكذلك على أعضاء آخرين من العائلة المالكة البريطانية، كانت إطلالات ملكات أميرات العالم التي استضافتهم العائلة الملكة البريطانية حديث الجميع.

الملك عبد الله الثاني وملكة الأردن رانيا

ظهرت الملكة رانيا وهي ترتدي فستاناً أصفر فاتحاً مع ياقة مكشوفة الأكتاف على شكل فيونكة مصممة خصيصاً لها من قبل تمارا رالف Ralph & Russo يتميز الفستان باللون الأصفر الليموني المصنوع من الكريب الحريري مع طبقة أساسية شفافة، ارتدت الملكة رانيا قبعة متناسقة وإكسسواراتها مع حقيبة كلاتش من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta من الجلد المنسوج باللون الأبيض وحذاء Romy 100 الشهير من ماركة الأحذية Jimmy Choo مع لمسة نهائية لامعة وكعب عال، ارتدى الملك بدلة باللون الكحلي مع قميص أبيض وربطة عنق حمراء وحذاء أسود.

الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا من إسبانيا King Felipe VI and Queen Letizia of Spain

ظهرت ملكة إسبانيا وهي ترتدي طقماً وردياً زاهي اللون مكوناً من بلوزة بتصميم بيبلوم وتنورة ميدي وحقيبة كلاتش مصممة خصيصاً لها من قبل مصمم الأزياء ويس جوردون من دار كارولينا هيريرا Carolina Herrera، بالإضافة إلى حذاء وردي متناسق وقبعة من القش مغطاة بنسيج وردي شفاف، أما الملك فكان يرتدي زي عسكرياً أسود مع وشاح أزرق فاتح وقرمزي.

الملك تميم بن حمد آل ثاني والشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني

ارتدت الشيخة جواهر فستاناً فضياً اللون عليه تطريز من دار ديور Dior ووضعت عباية كاب من نفس لون الفستان، وارتدى الملكة الملك تميم بن حمد آل ثاني بدلة سوداء وبنطلون رمادي مقلم.

ولي عهد الدنمارك فريدريك والأميرة ماري من الدنمارك

ارتدت أميرة الدنمارك طقم أحادي أرجواني اللون يتكون من فستان ملفوف وحافة ساحرة حذاء بكعب من نفس لون الفستان وظهر ولي العهد بالزي العسكري الأسود.

الملك فاجيرالونجكورن والملكة سوثيدا ملكة تايلاند

ظهرت ملكة تايلاند في طاقم أزرق مزين بوشاح أصفر ومجوهرات من الماس والياقوت وحقيبة سوداء وحذاء بكعب فضي وارتدى الملك زي عسكري أسود وأصفر.

الملك ويليم ألكسندر وملكة هولندا ماكسيما

ارتدت الملكة ثوباً أبيض انسيابياً مع زخرفة شفافة بنمط قطع الأزهار على الكتفين، بالإضافة إلى حذاء بكعب بيج مع وشاح أبيض مزين بشريط وقفازات بيضاء وحقيبة كلاتش بيج وكان الملك يرتدي جاكيت أسود وبنطلون رمادياً وقميصاً أبيض وسترة فضية وربطة عنق.

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