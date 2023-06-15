النجمات العربيات يتألقن بموضة الجمبسوت على المسرح

شكّلت موضة الجمبسوت نقلة نوعية في عالم الموضة الفاخرة، خصوصاً أن هذه القطع باتت من اختيارات النجمات العربيات الأساسية على المسرح الغنائي. فبعيداً عن الفساتين البراقة، تألقن بموضة الجمبسوت الفاخر الذي يبرز مفاتن جسمهن بقصات ضيقة وتفاصيل ملفتة في عالم الموضة.

والمعروف عن النجمة نانسي عجرم حبّها للتصاميم الكلاسيكية والفساتين الموحدة من ناحية اللون. ولكن لفتنا تألقها على المسرح الغنائي بموضة الجمبسوت الفاخرة والجريئة التي تبرز بألوان براقة.

في هذه الاطلالة، خطفت الأنظار بموضة الجمبسوت الفوشيا الضيق الذي حمل توقيع دار إيف سان لوران Yves Saint Laurent. هذا الستايل منحها اطلالة كاجوال مع اظهار مفاتنها الساحرة، ولفتت الأنظار بالتصميم البراق المشرق بحبيبات الباييت المتدرجة على كامل التصميم. فانتقي بأسلوبها هذا الستايل، وقومي بتنسيقه مع الحذاء الكلاسيكي الشفاف باللون الوردي والمكشوف من الخلف بأسلوب مميز.

وفي اطلالة ثانية لها، تألقت النجمة نانسي عجرم على المسرح بموضة الجمبسوت الاسود البارز بقصته الفضفاضة والتي تعتبر من اجمل الصيحات الموضة التي لا تزول. فاذا أردت التألق بتصاميم عصرية وبعيدة كل البعد عن الكلاسيكية، اختاري من دار Elie Saab هذا الجمبسوت الفاخر والمضلع بالخطوط الهندسية والتموجات الفاخرة على طول التصميم، اضافة الى تفاصيل الكاب الفضفاض المنسدل على الاكتاف بطريقة تضمن لك أناقة استثنائية وملفتة للنظر.

كما اتجهت اطلالات بلقيس فتحي الى الملابس الكاجوال التي لطالما كانت مصدر اهتمامها خصوصاً في على المسرح الغنائي. اختارت موضة الجمبسوت الابيض الحريري واللماع الذي يتناسب مع بشرتها السمراء من دارMaison Valentino. هذا التصميم لفتنا بقصته المريحة والواسعة مع الاكمام الطويلة وموضة الاكتاف الجامدة بطريقة ملفتة للنظر.

واللافت في اطلالة بلقيس فتحي، تنسيقها هذا الجمبسوت مع تفاصيل الريش النافرة والمنسدلة من الاسفل للحصول على أناقة متكاملة، بعيداً عن الخصر المحدد.

ومن الصيحات الخارجة عن المألوف على المسرح الغنائي، اطلالة النجمة هيفاء وهبي بموضة الجمبسوت الضيق والبراق المنسدل الى اسفل الكاحل من دار MIKHAIL CHAMOUN. وتميّز هذا التصميم بصيحة النقشات الحيوية الفاخرة وحبيبات الخرز النافرة والملونة التي سحرتنا بها، خصوصاً عندما نسّقت هذا التصميم مع تفاصيل الشك الحيوية بخطوط متعددة على الجوانب. مع هذه الاطلالة اختارت موضة الحذاء المفرغ والشفاف مع الكعب العالي والفاخر.

كما سحرتنا على المسرح الغنائي اطلالة النجمة مايا دياب بموضة الجمبسوت الأسود مع القصة الضيقة التي تظهر مفاتن الجسم. فانتقي بأسلوبها التصميم الساحر دون تحديد الخصر. واللافت أن مايا نسّقت هذا الجمبسوت مع الكيمونو المنقوش والزخرفات الهندسية التي تظهر مفاتن الجسم بطريقة مترابطة وساحرة مع الشراريب الهندسية على اليدين.

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