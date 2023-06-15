خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي أطلت مجموعة من نجمات والمشاهير العرب، الذين حصروا بشكل كبير على التواجد خلال الحفل، حيث بدأت منذ قليل أولى فعاليات حفل مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 76.

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أكلت بفستان طويل بقصة الكب باللون الفوشيا ومنفوش من أسفل، وأكملت الإطلالة بمكياج قوي وبارز، واعتمدت تسريحة شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت الإطلالة من خلال ارتداء مجموعة من المجوهرات الماسية المكونة من كوليه وأقراط.

ريا أبي راشد بإطلالة جذابة على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان كان

فيلم افتتاح مهرجان كان 2023

Jean du Barry من بطولة النجم جوني ديب وإخراج وبطولة مشتركة مايوين، هو فيلم الافتتاح والذي سيتم عرضه في السينمات بفرسنا في نفس يوم الافتتاح.

جين دو باري أول فيلم من تمويل المملكة العربية السعودية ودعم صندوق البحر الأحمر للتنافس على افتتاح مهرجان كان، ويجسد فيه جوني ديب دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر.

جوائز مهرجان كان 2023

السعفة الذهبية

أفضل مخرج

الجائزة الكبرى

أفضل ممثل

جائزة لجنة التحكيم

أفضل سيناريو

أفضل فيلم قصير.

من المقرر أن يحصل النجم مايكل دوغلاس على جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل إنجازات حياته في مهرجان كان 2023، تحت اسم إنجاز مدى الحياة.

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