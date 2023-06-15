لايف ستايل

ريا أبي راشد بإطلالة جذابة على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان كان

0 نشر
0 تبليغ

باريس - الخليج 365

خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي أطلت مجموعة من نجمات والمشاهير العرب، الذين حصروا بشكل كبير على التواجد خلال الحفل، حيث بدأت منذ قليل أولى فعاليات حفل مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 76.

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أكلت بفستان طويل بقصة الكب باللون الفوشيا ومنفوش من أسفل، وأكملت الإطلالة بمكياج قوي وبارز، واعتمدت تسريحة شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت الإطلالة من خلال ارتداء مجموعة من المجوهرات الماسية المكونة من كوليه وأقراط.

ريا أبي راشد بإطلالة جذابة على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان كان
فيلم افتتاح مهرجان كان 2023

Jean du Barry من بطولة النجم جوني ديب وإخراج وبطولة مشتركة مايوين، هو فيلم الافتتاح والذي سيتم عرضه في السينمات بفرسنا في نفس يوم الافتتاح.

جين دو باري أول فيلم من تمويل المملكة العربية ودعم صندوق البحر الأحمر للتنافس على افتتاح مهرجان كان، ويجسد فيه جوني ديب دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر.
جوائز مهرجان كان 2023

    السعفة الذهبية
    أفضل مخرج
    الجائزة الكبرى
    أفضل ممثل
    جائزة لجنة التحكيم
    أفضل سيناريو
    أفضل فيلم قصير.

من المقرر أن يحصل النجم مايكل دوغلاس على جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل إنجازات حياته في مهرجان كان 2023، تحت اسم إنجاز مدى الحياة.

قد يهمك أيضا

 

كانت هذه تفاصيل خبر ريا أبي راشد بإطلالة جذابة على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا