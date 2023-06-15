أخطاء يجب تجنبها عند اختيار إكسسوارات لملابسك

بمجرد اختيارك لملابس رائعة لقضاء ليلة في الخارج، عليكِ أن تبدئي في التفكير في الإكسسوارات التي سترتدينها، يمكن أن يؤدي ارتداء إكسسوار جميل إلى إبراز مظهرك وسيجعلكِ تحصلين على بعض الإعجاب أثناء قضاء ليلة في الخارج أو يمكن أن يتحول الفستان الأسود البسيط إلى رائع مع بعض الإكسسوارات الجميلة.

ومع ذلك، فإن الكثير من الناس يخطئون عندما يتعلق الأمر باختيار الإكسسوارات، إليكِ بعض الأخطاء التي يمكن أن ترتكبيها عند اختيار إكسسوارات لملابسك وكيف يجب عليكِ تجنبها!

اختيار الكثير من الملحقات

خطأ واحد يرتكبه الناس عند اختيار الملحقات لملابسهم هو اختيار الكثير من من القطع لارتدائها معاً.

يحاول الكثير من الناس ارتداء زوج من الأساور وقلادة وخاتم لكن يمكن أن يبدو هذا أكثر من اللازم ويمكن أن ينتهي به الأمر إلى تدمير ملابسك.

البساطة هي الأفضل عندما يتعلق الأمر بالإكسسوارات.

تذكري أن تختاري قطعتين مذهلتين ستبدو رائعة معاً.

يمكنك أيضاً اختيار الملحقات من خلال معرفة مقدار التفاصيل الموجودة على الفستان، إذا كان التصميم جريئاً، قد ترغبين في قطعة واحدة فقط من المجوهرات لتكمل المظهر.

عدم مراعاة اللون عند اختيار الإكسسوارات

خطأ آخر يرتكبه الناس عند اختيار إكسسوارات لملابسهم هو عدم مراعاة اللون.

ينتهي الأمر بالكثير من الناس بالارتباك لأنهم لم يفكروا في الأمر بعناية، يجب أن تكون الإكسسوارات ملائمة ملابسك، حتى تتمكني من معرفة ما إذا كانت ستبدو جيدة أم لا.

تذكري أن تضعي في اعتبارك المكان الذي تذهبين إليه، لأنه قد يجعل فستانك يبدو بلون مختلف! إذا كنتِ بحاجة إلى مساعدة عند اختيار المجوهرات، فمن الأفضل التمسك بالفضة والذهب اللذين سيظهران بشكل رائع مع الفستان الأسود، بينما قد ترغبين في اختيار قطعة مجوهرات ذات ألوان زاهية، إذا كان فستانك لونه فاتح.

عدم اختيار الملحقات الفريدة

يخطئ الكثير من السيدات أيضاً في عدم اختيار قطع فريدة من الإكسسوارات لملابسهم، أنتِ تريدين أن تبرزي من بين الحشود، لذلك لا تريدين شيئاً يمتلكه أي شخص آخر.

لا تخافي من لفت الأنظار بمجوهراتك، أظهري فقط شيئاً من شخصيتك، حتى يعرف الناس ما أنتِ عليه عندما تقابليهم.

اختاري قبعة أو وشاحاً ملتوياً ينظر إليه الجميع، يمكنك اختيار قطعة مجوهرات لديكِ منذ سنوات والتي ستضفي على مظهرك مظهراً عتيقاً، اختاري قطع فريدة حتى تتلقى الكثير من الثناء.

ارتداء إكسسوار لا يتناسب بشكل صحيح

خطأ آخر يرتكبه الناس هو اختيار إكسسوار لا يتناسب بشكل صحيح مع باقي الإطلالة.

على سبيل المثال أنت لا تريدين حزاماً ينتهي بمظهر ضيق للغاية، لأنه يفسد مظهرك وتأكدي أيضاً من أن الخواتم التي ترتدينها ليست ضيقة جداً، قد يتسبب ذلك في تهيج بشرتك ومع ذلك تحتاجين إلى التأكد من ارتداء إكسسوار بشكل صحيح حتى لا ينتهي به الأمر بالسقوط أثناء التحرك.

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