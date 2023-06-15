بدأت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 76 لمهرجان كان السينمائي الدولي، حيث بدأ النجوم عالم والوطن العربي في التوافد على السجادة الحمراء هذ العام، والمقام حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.أطلت الفنانة اللبنانية مايا دياب على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ 76 لمهرجان كان السينمائي الدولي، المقام حاليًا في دولة فرنسا، وظهرت مايا دياب بـإطلالة جرئية مثيرة، حيث أطلت بفستان أسود مفتوح الصدر، ومفتوح من الجانبين، بجوارب طويلة شفافة سوداء وسلاسل جانبية.

واعتمدت مايا تسريحة الكحكة العالية بغرتين من الجانبيين، وترتدي عقدا من الألماظ .

مايا دياب بإطلالة جريئة في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

فيلم افتتاح مهرجان كان 2023

Jean du Barry من بطولة النجم جوني ديب وإخراج وبطولة مشتركة مايوين، هو فيلم الافتتاح والذي سيتم عرضه في السينمات بفرسنا في نفس يوم الافتتاح.

جين دو باري أول فيلم من تمويل المملكة العربية السعودية ودعم صندوق البحر الأحمر للتنافس على افتتاح مهرجان كان، ويجسد فيه جوني ديب دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر.

أعضاء لجنة تحكيم الدورة 76 لمهرجان كان

الممثلة كيارا ماستروياني ستكون رئيسة الحفل ومضيفة النسخة الـ 76، تتكون لجنة التحكيم من المخرج وكاتب السيناريو الأرجنتيني داميان زيفرون، والمخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو، المخرجة المغربية مريم التوزاني، الممثل الفرنسي دينيس مينوشيه، كاتب السيناريو والمخرج البريطاني الزامبي رونغانو نيوني، الممثلة والمخرجة والمنتجة الأمريكية بري لارسون، الممثل والمخرج الأمريكي بول دانو، الكاتب والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي.

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