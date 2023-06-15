ألوان منعشة ومبهجة لإطلالة مميزة في فصل الصيف

عندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، نجد أن النظر إلى كل الألوان الجديدة على منصات العرض ملهمة لابتكار أسلوبنا الخاص في الصيف، تعد إضافة لون جديد أو الجمع بين الألوان الموجودة لديكِ بأساليب مختلفة، طريقة رائعة لتحديث مظهرك، في هذه المقالة، ستجدين أفضل ألوان ملابس صيف 2023.

ألقي نظرة هنا على موضة الألوان التي كانت الأكثر انتشاراً على مدارج المصممين واكتشفي أيهما تحبينه أكثر، ستجدين أيضاً أزياء تم تنسيقها من خيارات مستوحاة من صيحات الألوان.

درجات الأزرق

لقد رأينا اللون الأزرق الكوبالت أو الملكي في وقت سابق ولكن كانت هناك ظلال شاحبة من اللون الأزرق ظهرت هذا الموسم أيضاً من اللون السماوي أو الباستيل والتركواز والأزرق الأخضر أو الأكوا.

الأحمر الفاتح

اللون الأحمر هو اللون الجذاب الذي يتم ملاحظته وهو مثالي لأي موسم، يمكنك البحث عن بدلة حمراء أو بلوزة حمراء أو اختيار فستان أحمر بدلاً من الأسود.

الألوان المعدنية

إذا كنتِ ترغبين في إضافة القليل من التألق لمظهرك الصيفي، فإن الظل المعدني مثالي، تعتبر الملابس والأحذية وحقائب اليد المعدنية من أحدث صيحات الموضة في الوقت الحالي، يمكنك الاحتفاظ ببقية ألوانك محايدة وترك اللون الميتاليك يبرز.

اللون الأصفر

اللون الأصفر هو الظل الكلاسيكي لفصلي الربيع والصيف وهو طريقة رائعة لإضافة لمسة من أشعة الشمس إلى مظهرك، بغض النظر عن الطقس في المكان الذي تتواجدين فيه، يمكنك اختيار فستان أصفر أو سترة صيفية أو تيشيرت أصفر مع بنطلون جينز لمظهر صيفي كاجوال.

درجات اللون البنفسجي

لقد رأينا بالفعل ظلاً واحداً على الأقل من اللون البنفسجي في كل مجموعة من مجموعات عروض الأزياء لربيع وصيف 2023، لكن المصممين اختاروا أيضاً درجات مختلفة من اللون الأرجواني لفصل الصيف تمزح بين الظل الفاتح والداكن.

اللون الوردي الباهت أو الباستيل

أضاف المصممون لمسة رومانسية على إطلالتهم، مع الكثير من اللون الوردي الباهت، أرتدي اللون الوردي الباهت في بدلات منظمة ومصممة أو يمكنك مزج اللون الوردي مع الأسود وإذا كنتِ مدعوة لحفل زفاف صيفي اختاري فستاناً ناعماً باللون الوردي.

اللون الأخضر الزيتوني

كان هناك الكثير من درجات الأخضر على منصات العرض، يمكن أن يبدو هذا اللون بشكل خاص أنيقاً مع الأبيض لإضفاء مظهر مثالي، نحن نحب مزيج الزيتون والأبيض والأسود أيضاً أو بلوزة أنيقة من الساتان الأخضر مع الجينز.

لون عام 2023 فيفا ماجينتا

هذا اللون الذي يمزج بين الظل الأرجواني والأحمر والوردي يمكن أن يكون صعباً للارتداء، حيث يمكن أن يبدو قديم الطراز ولكن، إذا حافظتِ على أشكال ملابسك حديثة جداً، يمكنك جعل مظهرك أنيقاً للغاية.

البرتقالي الترابي

عادة ما ترتبط الظلال الترابية بالخريف ومع ذلك، كان هناك الكثير من ظلال التوابل والصدأ والدرجات ذات اللون البرتقالي والبني على المنصة لربيع 2023، لإضفاء لمسة من اللون البرتقالي على مظهرك في الصيف، يمكنك الجمع بين اللون الأبيض.

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