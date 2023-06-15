خضعت الفنانة منى زكي، لجلسة تصوير وذلك قبل لحظات من انطلاق مهرجان "كان" السينمائي في دولة فرنسا، حيث حرصت علي نشر إطلالتها الرقيقة والمختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، من خلال عدة صور قبل حضورها حفل افتتاح الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي.

إطلالة منى زكي في مهرجان كان

وأطلت منى زكي، بإطلالة تشبه الأميرات، من دار الأزياء، زهير مراد وحرصت علي الظهور بإطلالة مختلفة عن كل الإطلالات الأخيرة التي ظهرت بها، حيث ارتدت فستانا مشجرا ومنفوش من الأسفل بألوان ناعمة ما بين الرمادي والبينك واللبني، ومنفوش من الأسفل بتصميم الكب وبدون أكمام، جعلها تظهر مثل الأميرات برغم إصابة يدها التي ظهرت عليها ، وجاءت الإطلالة ناعمة وجاذبة.

منى زكي تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة كالأميرات في مهرجان كان السينمائي



إطلالة ناعمة للفنانة منى زكي

ووضعت منى زكي، مكياجا خفيفا أبرز جمال ملامحها، كما تركت منى زكي شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة إنسابية وناعمة، حيث أبرز من رقة وجمال إطلالتها، ونعومتها، وحرصت على أن تضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج فاختارت الآي لاينر، والمايكرا، والكخل باللون الأبيض، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

منى زكي بإطلالة ناعمة في مهرجان كان

كما أكملت منى زكي، باقي إطلالتها من خلال وضع الإكسسورات الساحرة، فقامت باختياره كوليه وأسورة وقرطين باللون الفضي، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير.

منى زكي تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة كالأميرات في مهرجان كان السينمائي

أخر أعمال منى زكي في رمضان 2023

يذكر أن أخر أعمال الفنانة منى زكي في رمضان الماضي 2023، وهو مسلسل "تحت الوصاية"، الذي تصدر التريند في النصف الثاني من شهر رمضان 2023، فهو من بطولة الفنانة منى زكي، محمد دياب، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي، أحمد خالد صالح، على الطيب، محمد عبدالعظيم، خالد كمال، ثراء جبيل، الطفل عمر شريف، والعمل من تأليف شيرين دياب وخالد دياب،وإخراج محمد شاكر خضير.

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