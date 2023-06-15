تعاون بين أنجلينا جولي ودار Chloé لتصميم أزياء مستدامة

تتعاون ماركة الأزياء الجديدة "أتيليه جولي Atelier Jolie" التي ستطلقها الممثلة الأمريكية أنجيلينا جولي Angelina Jolie قريباً مع دار أزياء كلوي Chloé لإطلاق مجموعة كبسولات الملابس النسائية.

في الشهر الماضي فقط، أعلنت أنجلينا جولي عن أحدث مشاريعها في مجال الأزياء، "أتيليه جولي" والآن، لدى عشاق الموضة شيء آخر ينتظرونه بعد الإعلان عن انضمام علامة جولي التجارية مع علامة الأزياء الفرنسية كلوي Chloé، في الإعلان، أكدت الممثلة رغبتها في العمل مع العلامة التجارية بسبب وضعها كشركة "B Corp" وتعني أن دار كلوي هي شبكة عالمية غير ربحية تعمل على تحويل الاقتصاد العالمي لإفادة جميع الأشخاص والمجتمعات وكوكب الأرض وهو تمييز حصلت عليه العلامة منذ أكتوبر 2021.

تعاون أنجيلينا جولي مع دار Chloé

تم تصميم المجموعة بالاشتراك مع الممثلة الأمريكية والمديرة الإبداعية لشركة Chloé، غابرييلا هيرست، التي ستغادر العلامة التجارية قريباً وفقاً للتقارير ووفقاً لبيان صدر من قبل، فإنه يعتمد على "شبكة الصانعين الدوليين" التابعة لشركة Chloé لدمج "نسبة أعلى من المواد ذات التأثير الأقل من أي مجموعة سابقة من الدار".

تعاون أنجيلينا جولي مع دار Chloé

ستتميز مجموعة ملابس السهرة في الغالب بأشكال سلسة مستوحاة من خزانة ملابس أنجيلينا جولي، تسلط بعض القطع الضوء على أعمال الحرفيين من مؤسسة التجارة العادلة وتسلط الضوء على المؤسسات الاجتماعية التي تقودها النساء، البعض الآخر مصنوع من مواد خامدة ومواد ذات تأثير أقل علي البيئة.

تعاون أنجيلينا جولي مع دار Chloé

صرحت أنجيلينا جولي في بيان لها: "عدد قليل جداً من العلامات التجارية الفاخرة هي شركة B معتمدة، كان من المهم بالنسبة لي العمل مع Chloé وهي واحدة من أوائل العلامات التجارية الفاخرة لتكون شركة B Corp، لقد كان تعاوناً رائعاً مع Gabriela Hearst وآمل أن تشعر جميع النساء بالراحة والجمال في هذه المجموعة الصغيرة" ومضت قائلة إن الأموال من المجموعة سيتم إعادة استثمارها في الحرفيين (الحاليين والمستقبليين) الذين يعملون مع علامتها التجارية، سيتم استثمار هذا التعاون في إنشاء دورات تدريبية للخياطين والحرفيين في Atelier Jolie.

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