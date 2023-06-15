نشأة أسابيع الموضة العالمية وأبرز مواعيدها

على مدار شهر كامل من العام، نسمع مصطلح "أسابيع الموضة العالمية" في كل مكان، فهو حدث استثنائي لكل محبي الأزياء والملابس حول العالم، حيث يقدم فيه مصممو الأزياء العالميون أحدث مجموعاتهم، ويكشفون الستار عن أحدث إبداعاتهم.

قد نستمتع كثيراً بأسابيع الموضة العالمية، ورؤية الأزياء، وأحدث الصيحات، وغيرها، لكن هل فكرت من قبل كيف نشأت أسابيع الموضة العالمية؟ وكيف وصلت إلى هذه الشهرة وأصبحت موعداً ينتظره كل محبي الأزياء في جميع أنحاء العالم؟.. تابعي معنا؛ لمعرفة التفاصيل كافة.

أصل "أسابيع الموضة":

على الرغم من أن الموضة انطلقت من باريس، فإن "أسابيع الموضة العالمية" جاءت من نيويورك. وقد تبدو المعلومة صادمة، لكنها الحقيقة، فنيويورك هي أولى وجهات "أسابيع الموضة".. كيف حصل ذلك؟

انطلق مفهوم الموضة والأزياء في فرنسا، خلال القرن الـ18، حيث بدأت صالونات الخياطة الراقية تعرض أحدث أزيائها وتصاميمها بطريقة مُبتكرة، من خلال تسيير النساء "العارضات" في خط طولي، وهن مرتديات أحدث تصاميم هذا الصالون، وعُرف ذلك باسم "Défilés de Mode" (استعراض الأزياء).

ظاهرة استعراض الأزياء كانت مُقتصرة على الملوك والأمراء والطبقة الغنية خلال ذلك الوقت، ثم انتقلت الفكرة إلى المتاجر التي تعرض الملابس والأزياء، لتصبح سمة أساسية من سمات عالم الأزياء والموضة في باريس.

في بداية 1903، بدأ متجر يعرف باسم "Ehrlich Brothers" في نيويورك اتباع خطى صالونات الأزياء في فرنسا، وأقام نفس "استعراض الأزياء"، حتى قررت السيدة إليانور لامبرت، رئيسة معهد نيويورك للأزياء، أن تطلق ما عُرف باسم "أسبوع الصحافة" أثناء الحرب العالمية الثانية، لتغطية عروض الأزياء في كل مكان، فحينها لم تتمكن وسائل الإعلام من الوصول إلى باريس، لمشاهدة أحدث المجموعات بسبب الحرب.

ومنذ ذلك الوقت، تحول أسبوع الصحافة إلى أسبوع الموضة في نيويورك، حيث نُظمت عروض الأزياء بالاتفاق مع مجموعة من أشهر المصممين آنذاك.

أهمية "أسابيع الموضة":

تكمن أهمية "أسابيع الموضة العالمية" في إثراء صناعة الأزياء، حيث إن دور الأزياء تبدأ المشاركة في أسابيع الموضة من العمل على مجموعاتها، قبل أشهر طويلة من موعد العرض.

ومن خلال صناعة الملابس، ينتعش العديد من المجالات الأخرى، مثل: التوريد والتسويق، وغيرهما من الأقسام العديدة التي تعمل ضمن هذه الصناعة الكبيرة، ما يزيد المردود الاقتصادي الضخم في كل أسبوع للموضة، بالإضافة إلى الأفكار الجديدة، والتنبؤات العالمية الخاصة بعالم الملابس والأزياء، حيث تنفذ 4 مجموعات في السنة: (الربيع والخريف والشتاء، وما قبل الخريف)، وبضعة أسابيع من الموضة في السنة: (نيويورك ولندن وباريس وميلانو)، كونها من أكبر أسابيع الموضة، بجانب الأسابيع المحلية لبعض الدول.

أشهر "أسابيع الموضة".. وتاريخها:

هناك 4 أسابيع للموضة العالمية في عواصم العالم المختلفة، وتعد هذه الأسابيع هي الأكبر والأكثر شهرة، حيث ينتظرها صُناع الموضة والأزياء، وكذلك المهتمون بالمجال، والمدونون، والكتاب، والصحافيون، وجميع من تربطهم علاقة بالملابس، وأحدث الصيحات.

1 . "أسبوع باريس":

ولدت صناعة الأزياء الراقية في باريس عام 1850، وحينها كان مصممو الأزياء يزورون العملاء في المنزل، لتجهيز الإطلالات التي يحلمون بها لمناسباتهم المقبلة. لكن تشارلز فريدريك وورث، مؤسس الأزياء الراقية، قرر أن يكون أول من يدعو العملاء إلى "الأتيلييه"، للاطلاع على أحدث مجموعاته.

لم يكن الهدف الرئيسي من "عروض الصالون" هذه لأغراض فنية، لكن بشكل أساسي للعثور على عملاء، وبيع المجموعة، لذلك كانت لدى وورث فكرة تنظيم الأحداث مرتين في السنة؛ حتى يتمكن جميع عملاء الأزياء من أن يكونوا في المدينة بأيٍّ من الوقتين، لمشاهدة أحدث مجموعاته.

2 . "أسبوع نيويورك":

في عام 1903، وصل التقليد الباريسي، المتمثل في عرض أحدث المجموعات للعملاء إلى مدينة نيويورك، إذ نظم متجر يسمى "Ehrlich Brothers" أول عرض أزياء في الولايات المتحدة، وحقق نجاحاً كبيراً، حيث كانت المتاجر والمصممون في جميع أنحاء الولايات المتحدة يعقدون عروضهم الخاصة بحلول عام 1910. وبحلول عشرينيات القرن العشرين، أصبح عرض الأزياء طريقة راسخة، ومعترفاً بها، لترويج مجموعة الملابس والتصاميم.

الفرق بين عروض أزياء باريس ونيويورك، هو أن عروض الأخير كانت أكثر فنية ومسرحية، ولم يكن هدفها الأساسي البيع وترويج المنتجات، مثلما كان يخطط تشارلز فريدريك وورث.

3. "أسبوع ميلانو":

قبل أن تصبح ميلانو عاصمة الموضة الإيطالية، كان Palazzo Pitti (قصر بيتي) في فلورنسا المكان الذي نظم فيه الأرستقراطي الإيطالي جيوفاني باتيستا جيورجيني عام 1951، أول عرض أزياء في إيطاليا. حقق الحدث ناجحاً كبيراً، لدرجة أنه تسبب في مشكلة مرورية ضخمة بالمدينة، حتى تقرر نقل عروض الأزياء إلى ميلانو، وهكذا تم تأسيس أسبوع الموضة في ميلانو من قبل الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية عام 1958.

بعد ذلك، في السبعينيات والثمانينيات، حصد عدد من المصممين المقيمين في ميلانو، بمن فيهم: جورجيو أرماني، وجياني فيرساتشي، شعبية وشهرة كبيرتين، ما ساعد على تعزيز مكانة المدينة كعاصمة للأزياء والموضة، ومن بين أكثر العروض التي لا تُنسى في ذلك الوقت، عرض فيرساتشي عام 1991، الذي ضم أشهر عارضات الأزياء، منهن: سيندي كروفورد، ونعومي كامبل، وكريستي تورلينغتون، وليندا إيفانجيليستا.

4 . "أسبوع لندن":

يعتبر أول أسبوع رسمي للأزياء في لندن، من تنظيم مجلس الأزياء البريطاني في عام 1983، والذي قدم جائزة مصمم العام في 1984، وكانت الفائزة الأولى كاثرين هامنيت.

أقيم العرض في موقف للسيارات بغرب لندن، مع وضع خيام خارج معهد الكومنولث في كنسينغتون، وكان بعض المصممين الشباب الذين ظهروا لأول مرة هناك: بيتي جاكسون، وديفيد فيلدن، وجون غاليانو.

كان الحدث ناجحاً جداً، لدرجة أن حكومة المملكة المتحدة أعلنت، رسمياً، أنها ستوفر التمويل حتى يتمكن من الاستمرار، كما طور أفراد العائلة الملكية اهتماماً بعروض الأزياء، إذ أقامت الأميرة ديانا حفل استقبال للعديد من المصممين في "لانكستر هاوس" عام 1985.

موعد "أسابيع الموضة":

يرتبط موعد عروض أسابيع الموضة العالمية الأربعة بتوقيت عروض أزياء الصيف، التي تكون في الشتاء، والعكس. مع بداية العام الميلادي الجديد، تبدأ عروض الأزياء لمجموعات ربيع وصيف الملابس الجاهزة، التي تنطلق من: نيويورك، لندن، ميلانو، ثم باريس.

وبعد أيام قليلة، تنطلق مجموعات الأزياء الراقية (Haute Couture)، الخاصة بالربيع من نيويورك، ثم لندن وميلانو وباريس، على مدار 4 أسابيع، بينما تنطلق عروض مجموعات المنتجع (Cruise) في بداية شهر مايو. أما في بداية يونيو، فتبدأ أسابيع الموضة لمجموعات الخريف والشتاء.

هل هناك أسابيع موضة أخرى؟

تعتبر أسابيع الموضة، في نيويورك وباريس ولندن وميلانو، الأشهر على الإطلاق، لكن هناك مجموعة أخرى من أسابيع الموضة العالمية، تحظى باهتمام بالغ لدى صُناع الأزياء والملابس حول العالم، منها:

أسبوع الموضة في كوبنهاغن، وبرلين، وطوكيو، والمكسيك، وسيدني. ومؤخراً، أصبحت هناك أسابيع موضة عربية أيضاً، أبرزها: أسبوع الموضة في دبي، الذي يشهد مشاركات قوية من أكبر دور الأزياء العالمية والمحلية، وأسبوع الموضة في الشرق الأوسط، وأخيراً مصر التي دخلت على خارطة الموضة بأحدث أسبوع للموضة المحلية.

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