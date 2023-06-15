لتنعمي بأسلوب مفعم بالأنوثة بيومك المميَّز؛ يمكنك الاعتماد على موديلات فساتين خطوبة بأكمام منسدلة لصيف 2023، لأنها تضفي عليك الطلَّة المثالية؛ لذلك ننصحكِ باللجوء إلى اختيار التصميم الذي يعمل على إبراز أناقتكِ.



فساتين خطوبة بأكمام منسدلة لصيف 2023 بلمسة جذابة

موديلات فساتين خطوبة بالأكمام المنسدلة من الصيحات التي لا تغيب عن مجموعات كل عام، وهي تتناسب مع مختلف أشكال الأجسام؛ حيث تضفي لمسة جذابة ومفعمة بالأنوثة. اختاري هذا الفستان من علامة زهير مراد «Zuhair Murad» بألوانه المفعمة بالحياة وبتصميمه المثالي مع أكمام منسدلة لكل عروس حالمة.

في الصيف تفضل العروس اعتماد القصات المريحة والخفيفة التي تنسدل بسهولة من دون ثقل أو إزعاج. ومن الصيحات التي ننصحكِ بها موديلات فساتين خطوبة بأكمام منسدلة التي تستمر في الرواج عاماً بعد عام. الأهم أن هذه الموضة تليق بمختلف الأجسام، خصوصاً صاحبات الجسم المثلث، أي النحيف من الكتفين والعريض من الأسفل، وكذلك الجسم الكمثري، الذي يكون نحيفاً من الأعلى وممتلئاً من منطقة الأرداف، ويكون مناسباً للفتيات اللواتي يرغبنَ في إخفاء المناطق الممتلئة.

تبحث كل عروس عن تصميم فستان الخطوبة المثالي الذي يمنحها إطلالة راقية وجذابة في ليلة خطوبتها، ولاقت موضة فساتين الخطوبة ذات الأكمام المنسدلة رواجاً بين العرائس في الآونة الأخيرة، نظراً لأناقتها وجاذبيتها .

ننصحكِ بهذا التصميم الأنيق لفستان بأكمام منسدلة من علامة جورج حبيقة «Georges Hobeika»والذي جاء باللن الزهري المميز مع أكما منسدلة مزينة بالريش والترتر اللامع ونسق الفستان مع حذاء ساتان من نفس لون الفستان لتكتمل الإطلالة بشكل يليق بمناسبتك المميزة.

فستان خطوبة بأكمام منسدلة من جورج حبيقة «Georges Hobeika»

فساتين خطوبة بأكمام منسدلة لصيف 2023 بأسلوب عصري

ظهرت موضة الأكمام المنسدلة منذ فترة طويلة، وأصبحت واحدة من الصيحات الرائجة التي تبحث عنها الصبايا بموديلات فساتين الخطوبة المختلفة لإطلالة مميَّزة أنثوية ناعمة. كما أن موضة الأكمام المنفوخة المستوحاة من العصور القديمة عادت من جديد، وأصبحت تفضلها الكثيرات بأسلوب مخملي بلمسة شيك، كذلك إن كنِت تحبين ارتداء هذا النوع من الموديلات، مع الذراع الممتلئة؛ يمكنكِ اختيار الموديل الملكي من الساتان الناعم، الذي يعتمد بشكل كبير على الأوف شولدر، مع الأكمام المنسدلة الطويلة، بقصَّة حورية البحر، والفتحة البسيطة من ناحية الصدر، التي يناسبها تسريحة الشعر المرفوعة. في حال كنتِ تستعدين لعمل حفل خطوبتكِ خلال هذا الصيف؛ فإليكِ هذا الموديل الأنيق من علامة ستيفان رولاند «Stephane Rolland» منسدل الأكمام، جريء وأنثوي، وسيناسب حفلات الخطوبة الراقية.

احرصي جيداً أن يكون موديل فستان الخطوبة متناسقاً مع شكل قوامكِ وليس الجزء الخاص بالأكتاف فقط لضمان إطلالة رائعة من دون الوقوع في أي خطأ قد يصبح ملحوظاً خاصة في ليلة كهذه. لفتت أنظارنا موديلات فساتين الخطوبة ذات الأكمام المنسدلة بالكامل من أول الكتف وحتى المعصم، وهو الموديل الذي يتناسب مع أذواق جميع النساء لضمان الحصول على مظهر جذاب. ويُعتبر هذا التصميم مناسباً لصاحبات الجسم المستطيل لمنح القوام بعض التموجات والمنحنيات بطريقة مفعمة بالأنوثة كما يلائم صاحبات الجسم التفاحة؛ لأنه يعمل على إخفاء أي امتلاء بالذراع وإبعاد النظر عن وجود أي مناطق ممتلئة بالجسم.

إن كنتِ محجبة وتبحثين عن موديل يلائمك؛ فهذا التصميم يلائمك كثيراً، فلا تتردَّدي في اختيار الموديل ذي الأكمام المنفوخة بالكامل.وأخيراً، احصلي على إطلالة مميزة بمواكبة موضة فساتين الخطوبة ذات الأكمام المنسدلة بطريقة أنيقة،لمظهر عصري لافت للأنظار في ليلة خطوبتكِ.

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