أحدث موديلات فساتين طويلة باللون الأزرق لإطلالة صيفية منعشة

إذا كنتِ ترغبين في ارتداء موديلات فساتين طويلة باللون الأزرق، وتبحثين عن تصميم جميل بقصة مناسبة لكِ تمنحكِ إطلالة عصرية ومتناسقة، لا تتردّدي هذا الصيف في اللجوء إلى هذا اللون لأنه يعتبر من الألوان القوية الجذّابة ويتماشى مع أحدث صيحات الموضة انتشاراً في الآونة الأخيرة.



فساتين طويلة باللون الأزرق بشكل أنثوي جميل



يتميّز اللون الأزرق بأنه لون عصري جميل يتماشى مع جميع المناسبات، ويمكن ارتداؤه في جميع الأوقات صباحاً أو مساءً. تألّقت العديد من مدوّنات الموضة في اعتماد فساتين باللون الأزرق، لذلك إذا كنتِ تبحثين عن فساتين تتناسب مع يومياتكِ وحياتكِ خلال موسم الصيف ننصحكِ باقتنائه في خزانة ملابسكِ. ما رأيكِ في ارتداء فستان من الساتان باللون الأزرق الفاتح ونسّقيه مع صندل من درجات اللون البني لتتمتّعي بشكل أنثوي جميل، واعتمدي أيضاً الفستان الساتان باللون الأزرق الملكي مع أكمام منفوشة إلى حدّ ما ومزيّنة بشراشيب سوداء. نسّقي معه حذاء وشنطة باللون الأسود لتتمتّعي بمظهر قوي وجذّاب.

هذا وتتّسم موديلات فساتين طويلة باللون الأزرق الفاتح بالنعومة والرقي، لذلك أبدعي هذا الصيف في ارتداء فستان أزرق سماوي مصمم على شكل طبقات بها كسرات ويكون واسعاً من الأسفل. كما تألّقي أيضاً في ارتداء فستان أزرق سماوي مصمّم بأزرار بطول الفستان مع حزام حول منطقة الوسط. نسقي معه حقيبة يد من درجات اللون الأزرق وحذاء باللون البيج.

تتميّز فساتين السهرة باللون الازرق بالفخامة والرقي كما أنها تميّزكِ بإطلالة قوية وناعمة في آن واحد، لذلك نجد اللون الأزرق في فساتين السهرة من أكثر الألوان رواجاً وأكثرها جمالاً.



فساتين طويلة باللون الأزرق مليئة بالجاذبية

من الصيحات الأساسية الرائجة في موسم ربيع وصيف 2023، هي الفساتين ذات اللون الأزرق التي تأتي بقصّات مختلفة ومتنوعة. كما تتنوّع درجة الأزرق في هذه التصاميم من الزاهية منها إلى الألوان الداكنة كالنيلي المائل إلى الكحلي. هذا اللون هو لون السماء والبحر ويبشّر بموسم جديد مميّز وجميل بعيداً عن الألوان القاتمة.

يتميّز اللون الأزرق بكونه لوناً مشرقاً وجميلاً ويمنح من ترتديه إطلالة خاصة جميلة ومميزة مليئة بالجاذبية . وقد برز هذ اللون كما سبق وذكرنا بتدرّجات عديدة تناسب مختلف الشخصيات ومختلف تدرجات البشرة، بحيث يمكنك ِأن تختاري اللون الأكثر مناسبة مع لون سحنتكِ. ومن أبرز العلامات التي قدّمت هذه الصيحة هي دار أتلين Atlein . لذا من الضروري أن تقتني قطعة واحدة على الأقل من هذه الفساتين في خزانتكِ هذا الصيف.

إن الفساتين ذات اللون الأزرق تتيح لكِ حرية الاختيار في عملية تنسيقه بأساليب متعدّدة، فيمكن أن تحافظي على كلاسيكيته أو يمكن أن تجعليه أكثر عصرية، لذا اقتني هذه الفساتين مع تصاميم إكسسوارات متناغمة معه كألوان النيود أو الكاميل أو الذهبي أو الميتاليك، كما اعتمدي مجوهرات باللون الذهبي، ومزيّنة بحجر الياقوت الأزرق ذات الطابع الملكي ولا تدخلي الألوان الصاخبة إلى إطلالتكِ لكي لا تظهري بأسلوب مبالغ به.

في حال كنتِ من الشخصيات التي تتّسم بالجرأة فعليكِ أن تجرّبي اللون الأصفر مع الأزرق، فاللون الأصفر من الألوان المناسبة للأزرق للحصول على إطلالة جريئة وحيوية كلها تفاؤل. هذا وقد تجدين أن هذين اللونين مع بعضهما أمر غير مألوف أو غير محبب، لكن الآن أصبحت أجدد صيحات الموضة تحتوي على هذين اللونين. فالأحمر من الألوان التي تليق على الأزرق، فلما لا تجرّبين ارتداء اللونين مع بعضهما لكي تحصلي على إطلالة مميّزة ومختلفة. فيمكنكِ ارتداء فستان باللون الأزرق مع حذاء بالأحمر على سبيل المثال. وإذا كنتِ تشعرين بالتردّد والحيرة حول ذلك يمكنكِ تنسيق اللون الأحمر في الملابس بشكل بسيط جداً مثل ارتداء فستان باللون الأزرق وإضافة فقط حزام أو حقيبة يد وستلاحظين الفرق والاختلاف.

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