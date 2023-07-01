أجمل فساتين سهرة بألوان الباستيل لإطلالة ناعمة تخطف الأنظار 2023

تُعَد فساتين السهرة بألوان الباستيل، من أكثر الخيارات التي تفضلها النساء التي تحب الإطلالات الناعمة، ولا تحب الألوان الفاقعة والتي يمكن أن تكون مزعجة.. وتتناسب ألوان الباستيل مع السهرات المسائية أو المناسبات الصباحية مثل: حفلات الزفاف على الشاطئ أو في حدائق واسعة وخاصة درجات الأخضر والأزرق والوردي.. وتختلف قصّات الفساتين من تصميم إلى آخر، ولكن في النهاية تبدو ناعمة وبسيطة.

نعرض إليكِ فساتين سهرة بألوان الباستيل من صيحات عروض 2023، يمكنك اختيار الفستان الأنسب حسب ذوقك وأسلوبك.



تُفضل كثير من النساء خاصةً في حفلات الزفاف، اعتمادَ فساتين باللون الباستيل، ومن علامة لويزا بيكاريا اخترنا لك فستاناً من قماش الشيفون باللون الأزرق الباستيل، وجاء بحمالات عريضة وتنسدل بجزء شيفون طويل على الأكتاف، وصُمم الصدر بفتحة أمامية بتصميم V، مع خصر عريض من الكشكش، أما التنورة فجاءت واسعة طويلة بكسرات أمامية.

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للمرأة صاحبة الذوق الكلاسيكي، اخترنا لك هذا الفستان من دينيس باسو، المصمم من قماش الشيفون الثقيل، وصُمم برقبة دائرية عالية، وصدر مغلق مع خصر عريض مرتفع، وجاءت التنورة منفوشة وطويلة بتصميم راقٍ وجذاب.



للفتاة التي تحب الستايل غير التقليدي والأنيق في ذات الوقت، يمكنك اعتماد هذا الفستان من علامة ماركو & ماريا؛ حيث صُمم باللون الباستيل من قماش الشيفون، وجاء بحمالات رفيعة من الشيفون المُطرز بزهور كبيرة بارزة باللون الرمادي، وفصوص الإستراس اللامعة، وصممت التنورة منفوشة وطويلة من الشيفون الثقيل اللامع، بالإضافة إلى تنورة إضافية طويلة شيفون من الخلف، منحت الفستان جاذبية وفخامة.

للإطلالات العصرية، يمكنك أن تعتمدي هذا الفستان من دار رامي العلي؛ حيث صُمم من قماش الشيفون باللون الأرجواني الباستيل، وجاء بكتف واحد عريض من الشيفون، وأكمام طويلة واسعة، وصدر بتصميم الكاب المُغطى بالشيفون، مع خصر ضيق مُلتف من الجانبين بالكشكش، وصممت التنورة طويلة مستقيمة من الشيفون.



أعجبنا هذا الفستان من فيندي؛ حيث صُمم باللون الباستيل الناعم، جاء بحمالات عريضة مكشوفة الكتفين، وتنسدل الأكمام طويلة من الشيفون حد نهاية الفستان، وصُمم الخصر من الكشكش الضيق، وتنورة طويلة بطبقات كشكش مع ذيل قصير.

للسهرات المسائية الفخمة، يمكنك اختيار هذا الفستان المصمم باللون الأزرق الباستيل؛ حيث جاء من قماش الساتان بتصميم الكاب، بقَصّة جذابة وتبرز أنوثتك ومزيناً بالخرز اللامع الأزرق وفصوص الإستراس، وصممت التنورة بشكل طويل وضيق مستقيم، مع فتحة جانبية كبيرة تكشف إحدى الساقين مزينة من الجانب بالخرز اللامع.

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