فساتين السواريه المزينة الاختيار الأمثل لسهرة أنيقة

هناك عدد لا يحصى من الأحداث الرسمية التي يجب الاستعداد لها, مع قائمة الفساتين السواريه الرسمية لكل مناسبة، ستبدو دائماً لا تقاوم! فستان السواريه هو ثوب لارتدائه في حفلات الكوكتيل أو الفاخرة أو مناسبات شبه رسمية، عادة ما يكون طوله طويلاً ولكن الفساتين الأقصر تحظى بشعبية أيضاً.

الآن دعونا نستكشف العديد من أنماط فساتين السواريه للنساء ونساعدك على اختيار أفضل فستان سواريه مناسب لكِ.

فساتين سواريه للأمسيات بالخارج

فستان حفلات المساء، عندما تقف هذه الكلمات الثلاث معاً، فإنها لا تعني متعة فحسب، بل تعني أيضاً قواعد معينة، هذه القواعد ليست صارمة ومع ذلك، فإن اتباعهم هو مفتاح الحصول على مظهر لا تشوبها شائبة.

لذلك، عند حضور حفلة، ارتدي حذاء بكعب على الرغم من أنكِ تشعر بالراحة في الأحذية المسطحة لمن حاولي تجنب ارتدائها في المناسبات الرسمية.

هل تحتاجين إلى معطف لفستان السواريه؟ إذا انتهت الحفلة في وقت متأخر من المساء، فقد يكون المعطف مناسباً بعض الشيء ولكن السترة الرسمية خفيفة الوزن أو وشاح هو خيار بسيط وأنيق للغاية وبالتالي ستستمتعين بتلك الحفلة بدلاً من الرعشة من البرد واتباع قواعد اللباس في نفس الوقت.

إذا كنتِ ترغبين في إكمال مظهرك الرسمي بقلادة، فاختاري قطعة طويلة مع قطرة لفستان على شكل حرف V وسلسلة مقاس خمس عشرة بوصة مع بعض الدلايات أو قلادة زخرفية لفستان رقبة مستديرة.

اختيار فستان السواريه

حان الوقت الآن لمناقشة أهم شيء: كيفية اختيار فستان الحفلة بحيث يناسب شكل جسمك، حددي شكل جسمك:

شكل الكمثرى: التنانير ذات الخط A وخطوط الخصر الواسع هي الأفضل

شكل مستقيم: أبحثِ عن ثوب متعدد الطبقات مع تنورة تتدفق.

شكل الساعة الرملية: اذهبي للحصول على فستان ماكسي لحفل الكوكتيل بمقاس زائد أكثر مرونة وأكملي مظهرك بملحقات براقة.

شكل مثلث مقلوب: سوف تكم ل الخياطة المتماثلة شكلك، ابحثِ عن ثوب ذي لون محايد.

شكل دائري: يجب أن تختاري خطوط العنق على شكل حرف V ومحيط الخصر الفضفاض والإكسسوارات المتميزة.

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