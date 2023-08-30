هل تهتمين بجمال مظهرك وأسلوبك؟ إذا قمتِ بذلك، يجب أن تولي المزيد من الاهتمام للألوان التي يجب أن ترتديها في كل موسم.الألوان التي نختارها لملابسنا ومكياجنا وشعرنا وإكسسواراتنا وأجزاء أخرى من أسلوبنا لها تأثير مهم جداً على مظهرنا، لكي نبدو أفضل، يحاول الكثير من الناس اختيار اللون المناسب لملابسهم عندما تتغير الفصول، يمكنك أيضا شراء ملابس أفضل من خلال معرفة الألوان التي يجب أن ترتديها في المواسم المختلفة.

في هذه المقالة، نريد أن نريكِ مساحة الألوان لكل موسم والألوان التي يجب أن تختاريها لملابسك في مواسم مختلفة من اقتراحات موقع Dopelycolors.

الألوان الموسمية

تعكس الألوان الموسمية الظلال من مواسم الطبيعة الأربعة، يحتوي كل موسم على مجموعته الخاصة من أنظمة الألوان والاتجاهات التقليدية المرتبطة به بالإضافة إلى أنظمة الألوان الموسمية المؤقتة القائمة على اتجاهات الموضة.

ألوان الربيع الموسمية

تشبه ألوان الربيع إلى حد كبير الموسم نفسه، ألوان فاتحة ومتجددة الهواء تتضمن إصدارات الباستيل من ألوان قوس قزح، ألوان الربيع الموسمية مستوحاة من ذوبان الثلوج التي تجلب الأزهار الأولى من الموسم ونغمات عيد الفصح التقليدية:

خوخي شاحب.

أحمر وردي.

أخضر نعناع.

أزرق فاتح.

كريمي.

رمادي فاتح.

أصفر ناعم.

أخضر ربيعي.

لافندر.

الألوان الموسمية الصيفية

تتأثر ألوان الصيف النابضة بالحياة والغنية والجريئة بأشعة الشمس والمحيط والزهور، استمتعي بهذه الألوان النابضة بالحياة في الشمس ولكن لا تنسي أن تخلطي الكثير من اللون الأبيض أيضاً، إنه "غير لون" الصيف، من يوم الذكرى حتى عيد العمال، إليكِ بعض من أفضل الألوان لفصل الصيف:

أبيض.

أصفر ليمون.

لأحمر.

برتقال الماندرين.

وردي جريء / فوشيا.

الفيروز.

أزرق ملكي.

ألوان الخريف الموسمية

ألوان الخريف مستوحاة من الألوان المتغيرة للأوراق، يمثل الخريف انتقالاً من الظلال النابضة بالحياة إلى المحايدة حيث تتلاشى الألوان الخارجية وتفسح المجال للرمادي والكريمات الشتوية، فيما يلي ألوان الخريف المثالية:

براونز، بدءاً من الكاكي والجمل إلى الماهوجني العميق والإسبريسو.

خردل أصفر.

برتقالي محترق.

هنتر جرين.

نغمات أرجوانية داكنة مثل البنفسجي والباذنجان.

محايد مثل الكريم، وجميع ظلال الرمادي والأسود.

الألوان الموسمية الشتوية

في الطبيعة، يمثل الشتاء اختفاء اللون، الأشجار العارية بدلاً من أوراق الخريف النارية وبالمثل، فإن الألوان الموسمية التقليدية لفصل الشتاء محايدة وتتخللها ألوان جوهرة عميقة وغنية ترمز إلى الروح الاحتفالية لموسم العطلات، تشمل ألوان الشتاء ما يلي:

أبيض.

كريمي.

ظلال من اللون البني.

أسود.

متوسط إلى رمادي داكن.

أحمر روبي عميق.

أرجواني داكن.

الزمرد الأخضر.

أزرق ياقوتي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :