هذا الشهر يكون الأنشط والأكثر نتيجة وحسمًا

القاهرة - الخليج 365
مهنيًا: هذا الشهر ربما يكون الأنشط والأكثر نتيجة وحسمًا. تتضاعف التحركات وتخف الاعباء اليومية، ولن يضيق بك الوقت ولن تفقد السيطرة على مجرى الامور. من المحبذ ان تحافظ على هدوئك ورصانتك وان تلتزم بوعودك تجاه الاخرين ونفسك ايضا.
عاطفيًا :تتحدث الكواكب عن حركة عاطفية واهتمامات عائلية لوجود الزهرة ثم الشمس في برج الاسد الناري الصديق . تكون الاسابيع الثلاثة الاولى مناسبة للاحتفالات ولتنشيط الروابط وللتعبير عن المشاعر والعواطف والهواجس ولا سيما في الايام الاكثر حظًا.
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