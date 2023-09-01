هذا الشهر تتحسن ظروف العمل وتقوى فرص النجاح

مهنيًا: تتلقى معلومات جديدة تشجعك على التحرك لاستعادة موقع او اتخاذ خطوة. تتحسن ظروف العمل وتقوى فرص النجاح، وربما يناسبك تكثيف العمل في الاسابيع الثلاثة الاولى. تشعر بارتياح نفسي وبسهولة في التعاطي مع محيطك.

عاطفيًا : قد تضطر لسبب او لآخر لتلبية طلبات الحبيب او الشريك، ربما لانه يعاني ازمة صحية او شخصية، او ربما لضغوط عائلية. ابتعد عن التوتر وتأزيم الامور، فالاجواء ليست مريحة حتى تاريخ 22.