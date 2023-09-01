هذا الشهر ضاغط وقد تكون الاسباب عائلية او شخصية

القاهرة - الخليج 365
مهنيًا: تطرأ احداث تناقض توجهاتك، ما يضطرك الى التعامل مع ظروف سريعة ولا سيما لمزاجيتك بافساد النتائج التي تعمل من اجلها. ان وجود الشمس في برج العذارء حتى تاريخ 22 يشكل محورًا ضاغطًا هذا الشهر. اجل، انه شهر ضاغط، وقد تكون الاسباب عائلية او شخصية، لكن لا يجوز ان تسمح لها بالتأثير سلبًا في ادائك وتصرفاتك.
عاطفيًا: تظهر معارف جديدة مثيرة للاهتمام اذا كنت عازبًا، انه شهر رومانسي جداً ومن افضل الاشهر واكثرها دعمًا للروابط. تكون الاسابيع الثلاثة الاولى مناسبة للتراجع عن كلام او مواقف اثارت تحفظ الحبيب او الشريك، وتتعامل برقة وليونة.
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