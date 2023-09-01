القاهرة - الخليج 365
مهنياً: شهر ناشط على مختلف المستويات التي تتطلّب منك حركة فكريّة وجسدية. تجد نفسك محاورًا ومفاوضًا بارعًا، اذ تملك افكارًا قوية تؤهّلك للدفاع عن قضيتك وعن قضايا الآخرين ايضًا. يتحدّث الفلك عن لقاءات وزيارات واسفار ودراسات
عاطفياً: تزدهر العلاقة اذا كانت جديّة وتقوى العلاقة المتبدئة، اما تلك المتوتّرة فقد تجد وسيلة للتقدّم. لا تزال التأثيرات العامة ايجابية والمناخ دافئاً ويقوّي الروابط والعواطف. تعرف فترة من التواصل البنّاء مع حبيبك ، وقد تفاجئه بهدية او بدعوة وتكون كريمًا معه فتغدق عليه باهتمامك ومحبّتك.
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