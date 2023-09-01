هذا الشهر الجوّ العام يكون نشيطًا وفعّالاً وسريعًا

القاهرة - الخليج 365
مهنياً: حان الوقت لتعيد قراءة حساباتك ولتحدّد موقعك. ان الجوّ العام يكون نشيطًا وفعّالاً وسريعًا مع توقّعات بمفاوضات مالية من قروض او مساعدات او بحث بالرواتب. تتحدّث الشمس في برج العذراء خلال الاسابيع الثلاثة الاولى عن عزيمة قوية، وعن رغبة في تسريع الوتيرة ولا سيما تلك التي تتعلّق بمواضيع مالية.
عاطفياً: إن كوكب الزهرة الذي لا يزال يتنقل في برجك يغمرك بالطاقة، ويجب ضبط النفس وتفادي توجيه اي كلام نافر. قد تحتاج الى وجود الحبيب بقربك في لحظات الشدّة التي تظهر هذا الشهر، فلا تقسُ عليه.
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