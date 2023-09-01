القاهرة - الخليج 365
مهنياً: تطل على شهر مريح وواعد ومناسب جدًا لتوسيع نطاق عملك واختصاصك، لذلك عليك استغلال الوقت الجيّد عندما تشعر بجودته، لأن الحظ دولاب، وهو الآن يتعاطف معك، لكنّه لن يتأخر في انتقاله الى برج آخر. فسارع اذاً الى ترطيب الأجواء وتحسين الاوضاع. مؤشرات عديدة تدفعني الى القول بأن شهر ايلول (سبتمبر) سيكون شهر الزرع والحصاد.
عاطفياً: الظروف بطيئة وقد تسبب للبعض من مواليد برجك شعورًا باليأس او الملل. تكون الاجواء هادئة نوعًا ما، الأمر الذي يشجّع على جلسات رومانسية وبحث العاشق على التعبير عن المشاعر والابتعاد عن الانجراف وراء الافكار السود.
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