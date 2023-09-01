هذا الشهر تشعر بالضغوط الخفيفة والثقيلة

القاهرة - الخليج 365
مهنياً: حاول تأجيل اللقاءات المصيريّة الى الاسبوع الاخير من الشهر، لئاا تُمنى بالخيبة او بالفشل. لولا كوكب الزُهرة لكان معظم الشهر فارغًا من الحدث.
تشعر بالضغوط الخفيفة والثقيلة إذ ما زالت الاجواء الحذرة والسلبية التي رافقتك في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي مسيطرة على حياتك، أقله حتى تاريخ 22 ايلول (سبتمبر).
عاطفياً : تزدهر العواطف وتتنفس الصعداء،تحت تاثير كوكب الحب الزهرة من برج الاسد الصديق فتلمس تطوّرًا وارتياحًا. انه شهر جميل ودافئ، ولا يجوز اضاعة الوقت الثمين الذي يتحلّى به. لا مؤشرات فلكيّة سلبية.
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