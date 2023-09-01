هذا الشهر يفتح عليك ابواب الصداقات بعد ان كانت موصدة أخيرًا

القاهرة - الخليج 365
مهنياً : انه شهر مختلف عن الشهر الماضي، لأنه يفتح عليك ابواب الصداقات بعد ان كانت موصدة أخيرًا. تفرح الى جانب الاصدقاء والزملاء والاحبّاء. ولن تخذلك المجموعة التي تنتمي اليها. اما اذا لم تكن عضوًا في اي مجموعة، فها هي الفرصة المناسبة لتختار فريقًا او مؤسسة او حزبًا او جمعية تنضم اليها.
عاطفياً: لا يزال الزهرة كوكب الحب يتنقل في معاكسة برجك من الاسد مسببا لك مزيدا من التوتر وعدم الانسجام مع الشريك والاحبة ما يجعلك تعيش شهرا صعبا يعرّض العلاقة لاختبار او اكثر ، والتي تكون بالفعل سلبية وغير مناسبة للتطرّق الى مواضيع حساسة وشائكة. تتحسن الاجواء لتصبح ألطف واكثر هدوءًا ابتداءً من تاريخ 23.
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