القاهرة - الخليج 365
مهنيا: احذر تشويه سمعتك ولا سيما في الاسابيع الثلاثة الاولى. انه شهر ضاغط ويحذّر من ارتكاب الخطأ والاستخفاف بالواجبات. يحمل الشهر فرصًا ثمينة قد تكون ترقية او مكافأة او عملاً اضافيًا يمنحك نفوذًا. باستطاعتك تخطي العراقيل وتحقيق افضل النتائج، شرط التحكم في أعصابك وافكارك السود وعدم الوقوع ضحية الاهمال.
عاطفيا: نسّق وقتك جيدًا وخصص لأحبّائك فترة غنية بالمشاعر والاهتمام، حتى لو كانت الفترة قصيرة. تنشغل باهتمامات اجتماعية او مهنية لتكون بعيدًا بعض الشيء عن حاجات الحبيب، لكنك تملك طاقة كبيرة تؤهّلك لإنجاز كل واجباتك بشكل كامل، وكذلك الاهتمام بتلك الشخصية.
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