مهنياً: يلمع نجمك في حقل اختصاصك، فالفترة ثمينة وحظوظها غنية جدًا اذا كنت جاهزًا. انه شهر واعد بالتقدّم والنجاح والازدهار. يتحدث الفلك عن ظرف ايجابي في النصف الاول من الشهر، وقد تكون مصادفة او مجرد حظ عابر.

عاطفياً : انه ولا شك شهر رومانسي بامتياز بسبب دعم النجوم وانحسار موجة الضغوط والتوتر. تحلو لك الاجواء تحت تاثيرات الزهرة من الاسد بحيث تكون تاثيرات مناسبة للارتباط او للتعارف. تشجعك الظروف على التلاقي وتبادل الافكار، وقد تلتقي من يلفت اهتمامك واعجابك.