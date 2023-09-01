هذا الشهر يطالعك ببوادر جيدة توحي لك بالمثابرة وبمتابعة الجهود

مهنياً: يطالعك الشهر ببوادر جيدة توحي لك بالمثابرة وبمتابعة الجهود. بعد متاعب وخيبات امل الشهر الماضي والتراجع الذي شهدته اوضاعك وعلاقاتك، ها انّ الاقدار تستجيب لك هذا الشهر، وتبدأ المعطيات بالتبدّل التدريجي لمصلحتك. فتبدأ بذلك مرحلة فلكية جديدة تنتقل خلالها من المواجهة وتقديم الطروحات والتقارير والتبرير والبراهين.

عاطفيًا : حان الوقت لإظهار صورة جميلة عنك، ولتحسين الروابط ولا سيما دعم روابط الثقة. لا تخجل من تصحيح الاخطاء والهفوات، ولا تتردّد في العودة عمّا اساء إلى الحبيب سواء أكان ذلك قرارًا او خطوة او تصرّفًا. حاول ايجاد الحلول لمشاكل الشهر الماضي، ولا تتردّد في الاعتذار اذا وجدت ذلك ضروريًا.