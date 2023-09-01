القاهرة - الخليج 365
مهنياً: يطالعك الشهر ببوادر جيدة توحي لك بالمثابرة وبمتابعة الجهود. بعد متاعب وخيبات امل الشهر الماضي والتراجع الذي شهدته اوضاعك وعلاقاتك، ها انّ الاقدار تستجيب لك هذا الشهر، وتبدأ المعطيات بالتبدّل التدريجي لمصلحتك. فتبدأ بذلك مرحلة فلكية جديدة تنتقل خلالها من المواجهة وتقديم الطروحات والتقارير والتبرير والبراهين.
عاطفيًا : حان الوقت لإظهار صورة جميلة عنك، ولتحسين الروابط ولا سيما دعم روابط الثقة. لا تخجل من تصحيح الاخطاء والهفوات، ولا تتردّد في العودة عمّا اساء إلى الحبيب سواء أكان ذلك قرارًا او خطوة او تصرّفًا. حاول ايجاد الحلول لمشاكل الشهر الماضي، ولا تتردّد في الاعتذار اذا وجدت ذلك ضروريًا.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا الشهر يطالعك ببوادر جيدة توحي لك بالمثابرة وبمتابعة الجهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.