هذا الشهر التأثيرات المرافقة لبرجك سلبية ومعاكسة

مهنياً : ان الاجواء المسيطرة على سمائك تكون فعلاً مخيبة ومحبطة للآمال. فابتداءً من اليوم الاول وحتى تاريخ 22 ايلول موعد بداية فصل الخريف، تكون التأثيرات المرافقة لبرجك سلبية ومعاكسة لكل تحركاتك وتطلعاتك.

عاطفيا: إنه شهر مناسب للتعارف، وقد تلتقي من يلفت نظرك واهتمامك في النادي او خلال دعوة اجتماعية، فلا تبقَ وحيدًا هذا الشهر، بل اخرج للقاء الناس. تتبنى مواقف ايجابية وتشعر بالرضى الى جانب الحبيب اذا كانت العلاقة متينة.