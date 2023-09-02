توقعات مولود برج "الحمل "من السبت 2 أيلول الى السبت 9 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع الانطلاق الحماسة والمغامرات اسبوع مهم جدا نشيط فعال ومنتج لبحث مسائل مهنية شخصية ومالية فتشعر بفائض من الحيوية بسبب التأثيرات النارية مع وجود القمر في برجك يومي السبت والاحد فتكون انطلاقة مميزة فتحصل على نتائج واخبار ايجابية تخدم مصالحك فتصل الى الاعلى وعلى الارجح منصب جديد او تقدير او تكريم كما تدعمك التاثيرات الايجابية والمليئة بالنتائج المربحة فتكون الحظوظ الى جانبك والأبواب مفتوحة

عاطفياً: انه اسبوع السعادة والرضى مدعوما من كوكب الزهرة الذي يباشر سيرة الطبيعي في برج الاسد فتتلقى أخبارًا عاطفية طيبة وتستقبل الحب بروح إيجابية ينتظر منك الحبيب مبادرة او تحركاً مهماً تجاهه ولم لا فأنت تتمتع بطاقة كبيرة تؤهلك لأخذ المبادرة او القرار الحاسم. للعازب حان الوقت لتبدأ علاقة شفافة لا يشوبها خطأ، ووضع حد لمغامراتك ولاحلامك المجنونة